Масштабная "бавовна" в городах россии: почему пожары могли устроить по команде кремля

Эксперт Олег Стариков подтвердил "Телеграфу", что рф заинтересована в провокациях "под чужим флагом"

Масштабные пожары в российской Перми на ТЭЦ, Брянской области на нефтебазе и на складе в Волгограде могут быть провокацией российских военных или спецслужб, чтобы оправдать новые массированные ракетные удары по Украине.

Такое предположение в комментарии "Телеграфу" сделал военный эксперт Олег Стариков, оценивая возможные причины и последствия огненных инцидентов в россии.

"Сейчас они (экстренные службы рф, — Авт.) там еще проверяют всю информацию. Но по опыту отмечу, всегда первая информация, которую дают местные СМИ, правдива. А уже потом включаются центральные СМИ, которые впоследствии работают в рамках ИПСО. Думаю, после того, как они там разберутся, будем ждать их дальнейшей реакции, ведь Пермь находится далековато от Украины. Если Брянская область находится в 70 км от нас, это недалеко. Что касается других городов, они сильно удалены от нас. И реально у них там все запутано и непонятно", — говорит он.

Но, по словам эксперта, главное, чтобы вчерашние опасения украинцев о новых массовых ракетных ударах россии по территории Украины "не превратились в сегодняшние и завтрашние и не стали реализовываться", а пожары не использовались бы кремлем как повод для очередных атак по украинской территории после провокаций рф "под чужим флагом".

"Сегодня вряд ли (можно ожидать реакции власти рф и ракетных обстрелов, — Авт. ), ведь они там у себя еще проверяют. А вот 1 декабря может быть очередной блекаут из-за нового ракетного нападения на Украину", — прогнозирует Олег Стариков.

В то же время военный эксперт Петр Черник отметил нам, что не стоит спекулировать вокруг ситуации с масштабными пожарами в городах россии и раздувать какие-то конспирологические теории, а также делать поспешные предположения.

"Это (сегодняшние пожары в россии, - Авт. ) "бавовна" в чистом виде, пусть там взрывается. И чем больше, тем лучше", — добавил он.

Напомним, как сообщал "Телеграф" ранее, накануне в россии произошел второй инцидент со взрывами за день. Так, после "бавовны" в Челябинске власти Курской области заявили, что ВСУ якобы обстреляли два приграничных района, из-за чего местные жители остались без света.

Также мы писали, что в последнее время россияне стали все чаще ощущать усталость от новостей о войне, о чем свидетельствовали данные закрытого социологического опроса, проведенного по заказу руководства страны. На этом фоне аналитики ISW предупреждают, что кремль может готовить масштабную провокацию "под чужим флагом", чтобы убедить население в опасности.