Китай сделал заявление о войне в Украине и переговорах: в ЕС ответили

Глава Республики объяснил свою позицию по окончании войны в Украине из-за переговоров

Лидер Республики Китай, который с первых дней полномасштабного российского вторжения в Украину поддерживает агрессора, в том числе и оружием, сделал новое заявление по поводу российско-украинской войны. В частности, по словам Си Цзиньпиня, военное противостояние двух стран должно закончиться путем мирных переговоров.

Как в четверг, 1 декабря, сообщило издание Bloomberg, соответствующую информацию он озвучил во время встречи с главой Евросовета Шарлем Мишелем. По словам китайского лидера, войну в Украине необходимо закончить путём мирных переговоров.

"Разрешение кризиса (войны — ред.) в Украине политическими средствами отвечает интересам Европы и общим интересам всех стран Евразии", — пояснил он.

В свою очередь, Мишель решил ответить Си Цзиньпину, объяснив позицию Европы. В частности, по его словам, Европейский Союз надеется, что именно Китай внесет свой вклад в прекращение жестокого разрушения и оккупации, которую осуществляет российская федерация.

Ранее "Телеграф" сообщал, почему Китаю не выгодно завершение войны россии с Украиной и по каким причинам, по мнению эксперта-международника Артура Харитонова, китайская сторона не желает свержения владимира путина с его президентского кресла в России.