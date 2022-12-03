Зачем ехать в Украину – похороним и в москве: в столице рф продают украинские гробы

Украинцы производят гробы, в которых хоронят российских патриотов за полмиллиона рублей

Еще до начала полномасштабного вторжения рф в Украину, в российском информационном пространстве вспыхнул скандал вокруг элитных патриотических гробов. Так гроб с названием "Патриот" — с российским гербом, с двумя крышками из ценных пород дерева, продавался за 500 тысяч российских рублей, на тот момент более 200 тысяч гривен.

Как тогда сообщил российский Телеграмм-канал ВЧК-ОГПУ, такой российский "патриотический" гроб на самом деле производился в Украине, что как бы предвещало последующую массовую "могилизацию" оккупантов в Украине с 24 февраля.

На волне скандала россиян поспешили успокоить, что якобы эти гробы не пользовались особой популярностью у россиян из-за "имперского стиля". За 15 лет было заказано всего два "Патриота". В российской ритуальной службе уверяли, что сейчас не сотрудничают с Украиной и не получают новых гробов уже якобы 5 лет, что, впрочем, не помешало им представлять модель к продаже на сайте.

На деле же, россияне солгали (ничего нового) – на сайте Московской городской ритуальной службы по-прежнему легко найти объявление-предложение о покупке того самого гроба "Патриот" украинского производства. Как и прежде он стоит 571 200 российских рублей или 337 тысяч гривен уже по новому официальному курсу НБУ.

Врут, что не продают

Получается, в ритуальной службе попросту солгали, говоря о низком спросе на гробы, ведь зачем предлагать на продажу гробы, которые не продаются, да еще и производства Украины во время войны с последней. Разве что у российских "патриотов" такие гробы действительно стали пользоваться успехом.

Интересно, что аналогичные элитные гробы "Патриот" можно купить и в Киеве. Например, одна из столичных ритуальных компаний предлагает аналогичные гробы с таким же названием для разных иностранных заказчиков — на внутренней крышке можно вышить любой герб — украинский, российский, германский или польский, по желанию заказчика.

В Киеве Патриот в 1,5 раза дешевле

В то же время, является ли данная фирма ритуальныху слуг непосредственным производителем гробов "Патриот", "Телеграфу" выяснить не удалось, но при этом их цена в Киеве составляет 220 671 гривны, что в 1,5 раза дешевле чем в москве.

Хотя в последнем случае непонятно, зачем собственно россияне едут умирать в Украину, ведь обеспечить им гроб украинцы могут и в москве, тем более что число погибших оккупантов по данным Минобороны Украины приближается к 100 тысячам. Но несмотря на это оккупанты продолжают активно штурмовать украинские позиции и пополнять счет своим убитым.