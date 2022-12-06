"Tomahawk", “Стриж” или супердрон "Укроборонпрома" – что поразило российскую стратегическую авиацию

Что из себя может представлять длинная рука ВСУ для дальней авиации оккупантов

Утро понедельника, 5 декабря, принесло известия о взрывах на двух аэродромах базирования российской стратегической авиации, которые считались тыловыми и безопасными. Речь шла об аэродромах "Дягилево" под Рязанью (около 500 км до границы с Украиной) и "Энгельс-2" в Саратовской области (порядка 700 км).

Заявления оккупантов и украинской стороны оказались кардинально разными: в рф обвинили ВСУ в ударе, уверяя, что он был был нанесен старым беспилотником Ту-141 "Стриж" еще советских времен. В украинской военной разведке открестились от взрывов, назвав их "очередным показателем деградации военной инфраструктуры рф" и тем самым опровергнув заявления врага.

На основе же анализа появившихся в Сети видео возникла версия об ударе по аэродромам крылатыми ракетами, движущимися почти со скоростью звука.

"Телеграф" попытался разобраться, чем мог быть нанесен удар, показавший доступность российских тылов для Вооруженных Сил Украины.

Супердрон Укроборонпрома

Официальной версией случившегося со стороны рф является удар беспилотным летательным аппаратом, который сумел пролететь минимум 700 км до Саратовской области.

Состоят ли такие БПЛА на вооружении ВСУ? Да, теоретически как минимум два, причем менее, чем за сутки до удара, спикер Укроборонпрома Наталия Сад сообщила, что предприятие хочет до конца года протестировать в боевой обстановке новейший беспилотник с дальностью полета до 1000 км. Дрон-камикадзе должен нести до 75 кг взрывчатки.

Такое временнОе совпадение можно трактовать как элемент информационно-психологической операции либо как некую "легенду", которая должна прикрыть настоящее оружие, примененное в ходе удара.

Поскольку никаких сведений о новом дроне-камикадзе Укроборонпрома попросту нет, тяжело оценить вероятность его применения 5 декабря по аэродромам в Дягилево и Энгельсе. Разве что любопытно указание на заряд взрывчатки в 75 кг.

Судя по появившимся позже фото "ран" одного из ракетоносцев Ту-22М, он понес ощутимые, однако не смертельные повреждения, что свидетельствует о либо незначительном заряде ВВ, либо об удаленности взрыва. Весьма косвенно это может говорить в пользу удара именно дрона Укроборонпрома.

Урон не стал смертельным

"Стриж" – это дрон Укроборонпрома?

Другой претендент на удар – вполне официальный, это еще советский БПЛА Ту-141 "Стриж", который начали производить и использовать еще в 1970-е годы, и остающиеся на вооружении Украины. Более того, сам "Стриж" производился в Харькове.

По своим летным характеристикам Ту-141 вполне способен достичь и Дягилево, и Энгельса, поскольку имеет дальность полета до 1000 км. Правда, "Стриж" является разведывательным БПЛА, то есть не предназначен для нанесения ударов и не несет никакого вооружения и взрывчатки в базовом варианте.

Формально Ту-141 не способен нанести серьезный ущерб вражескому объекту, разве что вызвать пожар остатками невыработанного топлива или повредить цель осколками своего корпуса после взрыва. В любом случае, вряд ли подобный ущерб будет слишком велик. С другой стороны, при весе БПЛА более чем в 5 тонн, на нем вполне возможно установить некое количество взрывчатки.

Взрыв явно убил не одного оккупанта

Не исключено, что именно путем установки взрывчатки на "Стриж" Укроборонпром так быстро и получил ранее анонсированный дрон с дальностью полета в 1000 км, поскольку разработать и создать его с нуля непросто. В то же время сам Ту-141 при весе в 5 тонн для ведения разведки является, пожалуй, даже излишним, хотя, как показывает сам удар по тыловым аэродромам, "старик" оказался не по зубам российской ПВО.

Крылатая ракета. Может, Tomahawk

Вместе с тем пользователи соцсетей обратили внимание на высокую скорость полета объекта, поразившего аэродром в Энгельсе. Как предположил журналист и блогер Юрий Романенко, удар вполне мог быть нанесен ракетой.

В этом его поддержали читатели, хотя кое-кто отметил, что большинство крылатых ракет не имеют такой скорости – минимум 700-800 км/ч. Но на деле это не так, к примеру, скорость более 800 км/ч имеет наиболее массовая крылатая ракета США Tomahawk, чьи модификации могут лететь на расстояние до 2500 км.

Томагавк в полете

В зависимости от модификации и цели, Tomahawk может оснащаться ядерной боеголовкой, бронебойной, осколочно-фугасной и кассетной боеголовкой. Судя по фото повреждений самолета, испещренного осколками, если это был Tomahawk, то боеголовка была либо осколочно-фугасной, как у модификации Block III, или кассетной, как у Block II.

Против предположения о Tomahawk говорит четкая позиция Белого дома об отказе передачи Украине оружия дальностью свыше 300 км.

Также теоретически возможна передача Украине ракет от Израиля, о чем ранее заявлялось, однако это было возможно в случае передачи рф иранских ракет, данных о чем пока нет. Израильские же ракеты "Иерихон" вполне способны достать до Саратовской области. Впрочем, имея боеголовку с 400 кг взрывчатки, они наверняка нанесли бы более серьезные повреждения самолетам оккупантов.

Тем временем американский NYT сообщил, что российские аэродромы были атакованы таинственными украинскими беспилотниками, причем в наведении помогало диверсионное подразделение рядом с базой.