В россии у границы с Украиной дрон атаковал энергообъект: появилось видео

Работники предприятия не пострадали

Вторник в россии выдался специфическим. Сутра в Брянской области прозвучал взрыв, а в обед стало известно о возгорании газопровода в Чувашии.

Более того, днем прозвучал еще один взрыв в Брянской области, после которого у жителей пропал свет. Telegram-канал "Политика Страны" поделился видео атаки беспилотника на здание региональных электросетей Трубчевска Брянской области рф.

По информации российских пабликов, якобы украинский дрон атаковал здание "Региональных электрических сетей" в Трубачевске, что недалеко от границы с Украиной. Город частично остался без света. Власти региона подтвердили удар и заявили, что пострадавших нет.

На кадрах видно, как что-то подлетает к зданию, врезается в него после чего раздается взрыв. Обломки стены и крыши разлетелись на несколько метров.

Ранее мы рассказывали о том, что в россии разбился очередной вертолет. Погибли три члена экипажа.