Готовятся оборонять москву и питер? шойгу сделал интересное заявление

В россии готовятся к вторжению НАТО в Питер и Москву

Россия намерена создать дополнительную группировку войск на северо-западе страны. Оккупанты по-прежнему боятся, что на них нападет НАТО, несмотря на заявления членов Альянса о намерениях не вступать в войну с российской федерацией.

Об этом во время своего выступления заявил министр обороны страны-агрессора сергей шойгу, передают росСМИ.

По его словам, НАТО стремится нарастить военный потенциал у границ россии. Поводом тому послужило вступление Финляндии в Альянс. Чтобы защитить свои города на северо-западе россии необходимо нарастить военный потенциал и создать группировку войск.

"Учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции, требуется принятие ответных мер по созданию соответствующей группировки войск на северо-западе россии", — заявил шойгу.

Кроме того, глава Минобороны рф заявил, что в Московской и Ленинградской областях нужно создать два межвидовых стратегических территориальных объединения вооруженных сил.

Ранее мы рассказывали о том, что в США спрогнозировали, сколько времени понадобится НАТО на разгром россии. По предварительным оценкам, война продлится меньше недели.