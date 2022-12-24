"Мы в сложном положении": Китай озвучил свою позицию насчет войны в Украине

Пекин и дальше якобы выбирает нейтральную позицию по военному противостоянию рф и Украины

Китай, известный своей неоднозначной позицией по поводу российско-украинской войны, сейчас находится в крайне сложном положении из-за полномасштабного вторжения рф в Украину, ведь "выбирать между друзьями" он не готов.

Такую информацию в своем интервью South China Morning Post озвучил новый посол Китая в Европейском Союзе Фу Цун, отметив, что война в Украине "стала проблемой для двусторонних отношений с ЕС". Также он добавил, что Пекин сейчас находится в достаточно затруднительном политическом положении, появление которого спровоцировало российское вторжение.

"Мы терпим побочные убытки от этого кризиса. И россия, и Украина являются хорошими друзьями, поэтому мы не хотим выбирать между друзьями. Это отправная точка нашей позиции", — пояснил он.

Также новый посол назвал российско-украинскую войну так называемой "спецоперацией", ведь именно так этот военный конфликт называют россияне. По его словам, Пекин не помогает москве в этом противостоянии и готов участвовать в каком-либо мирном решении войны между этими государствами.

"На второй день после начала этой операции состоялся важный телефонный разговор между президентом Китая Си и президентом владимиром путиным, и во время этого разговора президент Си четко высказался за поиск мирного решения… Через 10 месяцев после этого факты свидетельствуют о том, что Китай не дает военной помощи россиянам. На самом деле наша позиция была достаточно сбалансированной, согласитесь, и мы готовы участвовать в любых мирных усилиях», — подытожил Цун.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Китае приняли решение отказаться от дальнейшей поставки процессоров Loongson в россию.