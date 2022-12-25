Путин "не знает правду о войне": западное медиа запускает русский миф «о добром царе»

Западных лидеров стараются убедить в необходимости контактов с кремлевским фюрером

В американском издании The Wall Street Journal , которое недавно сообщало о "подставах" при поставках американских HIMARS для ВСУ выла новая статья с очередной "сенсацией" – о том, что бункерный сиделец владимир путин якобы не знает правду о ситуации на фронте, так как его водят за нос "нехорошие придворные".

На данный факт обращает внимание шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар.

"Есть показательная статья WSJ о "бедном" фюрере, который не знает, что происходит в Украине: "горстка советников" изолировала его от правдивой информации о войне. Статья будто бы написана на основе разговоров "с нынешними и бывшими российскими чиновниками, близкими к Кремлю", — пишет Сохар.

Такой статьей, считает журналист, "верховный бункерный сиделец" посылает сигнал миру, – фюрера обманули, держат в изоляции, с ним еще стоит общаться. Логика очень проста.

Фильтр пропуска информации выглядит следующим образом: командиры с фронта передают информацию ФСБ, а та – Патрушеву. И уже он кладет папку на стол фюрера и отвечает за то, что там написано.

Но дело в том, что из десятков других публикаций известно, что Патрушев, Ковальчук и ФСБ становятся громоотводами – на них постепенно вешают ответственность за начало войны. Этот нарратив выгоден фюреру, потому что разделяет ответственность за преступления между всеми членами "политбюро". В свое время Сталин потребовал от своего окружения подписывать расстрельные списки. Чтобы не "соскочили".

"Царь – добрый… и обманутый". Кремль не только стремится снять часть ответственности за провальную войну, бункер посылает сигнал для остального мира – фюрера держат в изоляции, будьте как Макрон – звоните, говорите с ним, садитесь за стол переговоров и убеждайте", — уверен шеф-редактор OBOZREVATEL.

Все дело в том, по его мнению, что Путину нужны контакты с сильными мира сего. Ради этого он готов выставить себя дураком, которого якобы водят за нос бояре. А это уже отчаяние. Кроме того, следует учитывать, что "WSJ неоднократно "курила" публикации выгодных Москве месседжей", — резюмирует украинский журналист.

Напомним, что видный российский оппозиционер Гарри Каспаров и эфире программы "Орестократия" пояснил ситуацию, которая сложилась сейчас в рф: большинство жителей этой страны считают, что война далеко не проиграна, и путин сможет "выкрутиться" из сложившейся ситуации, "надавив" на мировых лидеров. И вполне логично предположить, что статья в WSJ – одна из таких "уловок".