В Бундерстаге жестко высказались об отношениях с россией и танках для Украины

Штрак-Циммерман считает большой ошибкой отказ немецкого правительства поставлять танки Украине

В Германии считают, что нормальных отношений между западными странами и россией не будет десятки лет и в очередной раз назвали лидера страны-агрессора владимира путина военным преступником и террористом.

Об этом в своем очередном интервью для RND заявила глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман, отметив, что достаточно большое количество россиян поддерживает путинскую идеологию касаемо войны в Украине.

"россия вышла из числа цивилизованных государств, а владимир путин — военный преступник, террорист, массовый убийца", — сказала она.

По словам главы Бундестага, главной задачей будущих поколений, однако исключительно при условии, что россия изменится, будет попытка возобновить диалог друг с другом.

Также она добавила, что огромное количество русских солдат каждый день убивают, пытают и насилуют мирных украинцев, поэтому ответственность за эту войну лежит и на них.

"Не обремененных, нормальных отношений с россией не будет десятилетиями. Политическая система в рф полностью выродилась и должна быть полностью изменена. Поэтому задачей следующих поколений, если россия изменится, будет снова начать говорить друг с другом", — подытожила она.

Штрак-Циммерман убеждена, что отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца предоставить Украине военную помощь в виде танков, которые помогли бы ВСУ оттеснить врага, является большой ошибкой.

"Отказ канцлера предоставить Украине танки для борьбы за выживание не только непонятна, но и тревожно недальновидна. Ситуация, особенно для мирного населения Украины, катастрофическая. Я так устала от оправданий, почему мы не можем поставить танки", – сказала глава Бундестага.

Более того, по ее мнению, большой ошибкой Германии является и то, что россия воспринимает поставки танков Киеву как "сечение красной линии", добавив, что ФРГ уже отправляла Украине гаубицы и другую тяжелую технику для противостояния военной агрессии.

"Судя по всему, российский нарратив работает и мешает некоторым в канцелярии дать Украине такие необходимые танки. Любой, кто фантазирует о том, что красная линия будет пересечена с россией, рассказывает историю агрессора, а не жертвы", — объяснила она.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, несмотря на отказ поставлять Украине танки, Германия все же продолжает помогать Украине, отправляя ей другое мощное вооружение. В частности, в ближайшее время в Киев прибудут самоходные гаубицы и зенитные артиллерийские установки Gepard.