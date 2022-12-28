"Седой лис": выдвижение Эрдогана на Нобелевскую премию мира насмешило украинцев

О выдвижении Эрдогана на премию заявил спикер турецкого парламента

Анкара выдвинула кандидатуру турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана на Нобелевскую премию мира.

Как сообщает газета газета Star, такую заявку подал спикер Великого национального собрания Турции (парламента) Мустафа Шентоп. Он считает, что президента должны номинировать за усилия по установлению мира между россией и Украиной.

"Я выдвинул кандидатуру президента Эрдогана на Нобелевскую премию мира за его усилия по установлению мира между рф и Украиной. У меня есть заявка",- передает издание слова турецкого политика.

По словам Шентопа, о выдвижении политика заявят и другие страны.

Стоит отметить, что подобная новость в Сети вызвала весьма неоднозначную реакцию. Некоторые отмечали, что, по их мнению, Эрдоган якобы не заслуживает данной премии поскольку тот "пытается усидеть на двух стульях".

Однако в то же время, некоторые отмечали, что Эрдоган сделал много важных вещей для нашей страны.

Напомним, ранее мы писали о том, что турецкие чиновники не видят предпосылок для завершения боевых действий в Украине в ближайшее время, однако в очередной раз заговорили о необходимости урегулировать войну в Украине посредством мирных переговоров.

Также мы сообщали о том, что во время телефонного разговора с владимиром путиным президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал неприятное для российского диктатора заявление.