В Иране не все стремятся помогать россии: что противник отдает в обмен на “Шахеды”

Чтобы получить иранские дроны, россия готова отдать две эскадрильи самолетов

Иран и россия заключили предварительные договоренности по поводу поставок дронов и ракет. Недавно стало известно, что рф получила очередную крупную партию "Шахедов", однако не все в Иране положительно относятся к сотрудничеству с путиным.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал представитель ГУР МОУ Андрей Юсов.

По его словам, глава Кремля жаждет получить не только дроны, но и баллистические ракеты, однако пока что они остаются запретным плодом для россии.

"Над этим идет серьезная работа, хотя предварительные договоренности, мы знаем, что они есть, но теперь осталось дождаться и посмотреть. Насколько нам известно, то в Иране не все так пылают желанием помогать путину, понимая, чем это для иранского режима может угрожать", – сообщил Юсов.

А спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал, что россия хочет получить от Ирана дешевые дроны Shahed в обмен на две эскадрильи самолетов Су-24 (штурмовики) и Су-35 (истребители). Россияне не могут применять свою авиацию в небе над Украиной.

В США глубоко озобочены сотрудничеством Ирана и россии, пишет New York Times. Президент Джо Байден предпринимает комплекс усилий, чтобы в Иране больше не производили дроны и не могли передавать их рф.

На данный момент нет подтвержденной информации о том, что Иран передал россии баллистические ракеты для войны в Украине. Но Кремль может получить ракеты меньшего радиуса, чтобы обойти санкции.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, в Иране угрожают Зеленскому после его речи в Конгрессе США. Власти страны продолжают отрекаться от сотрудничества с россией.