Падение ракеты в Беларуси. Союзник кремля рвется винить Украину – что известно

Минск поднял шум и показывает пальцами на Киев

Союзник кремля, Беларусь, делает неоднозначные заявления по поводу инцидента с падением ракеты С-300.

У Лукашенко даже попытались обвинить Украину в провокации, к ним присоединился спикер президента россии, пытающейся втянуть Беларусь в войну.

"Телеграф" попытался разобраться, по каким четырем направлениям готовился "нападение" на Беларусь на этот раз.

Что это за ракета и где она упала

В четверг, 29 декабря 2022 года, во время одного из сильнейших воздушных обстрелов россии против Украины, в Беларуси заявили о падении ракеты недалеко от границы.

Обломки ракет упали в поле возле села Горбаха Ивановского района Брестской области, расположенного в 15 километрах от границы с Волынской областью. В соцсетях появились кадры, на которых видны обломки ракет в поле. Впоследствии они были идентифицированы как обломки зенитной управляемой ракеты С-300.

Минск поднял шум

Беларусь заявила, что сбила украинскую ракету ПВО на территории Беларуси. Сведений о пострадавших нет.

"Силами ПВО Беларуси была сбита над территорией Беларуси украинская ракета комплекса С-300. Это очень серьезный инцидент", — говорят в МИД Беларуси.

Официальный Минск вызвал посла Украины Игоря Кизима. Ему был заявлен "решительный протест". Там потребовали, чтобы украинская сторона провела расследование обстоятельств инцидента. МИД Беларуси потребовали, чтобы Украина привлекла к ответственности виновных и приняла меры, чтобы не допустить повторения в будущем таких инцидентов.

Офицер белорусской противоракетной обороны Кирилл Казанцев впоследствии заявил, что рассматривают два сценария:

"Случайный пуск Украиной ракеты ПВО из-за низкого уровня подготовки военнослужащих или неисправности ракеты".

"Сознательная провокация" украинских военных.

Госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович назвал низкой вероятность случайного попадания.

"Киев любыми путями стремится спровоцировать региональный конфликт. Украинской стороне недостаточно войны на своей территории. Примером тому является недавний инцидент с уничтожением украинской ракеты С-300… Но гарантий того, что она залетела к нам случайно, крайне мало. Очевидно, в этом случае реализуется чей-то замысел", — отметил Вольфович.

Украина за расследование. Но есть одно но

В Минобороны заявили, что готовы провести расследование. Но при одном условии — участие должны принимать авторитетные международные эксперты из стран, не поддерживающих государство-террориста россию. Судя по тому, как себя показала Беларусь, она под этот критерий не подпадает.

Также в Минобороны добавили, что оставляют за собой безусловное право на защиту неба. В оборонном ведомстве не исключают, что россия могла организовать провокацию — намеренно проложить такой маршрут для своих крылатых ракет, чтобы спровоцировать их перехват.

Воздушные силы Украины отрицали свою причастность к падению обломков ракеты в Беларуси, передает "РБК-Украина". Спикер Командования ВС Юрий Игнат. Он также отрицает заявления Минска, что на территории Беларуси упала именно украинская ракета.

Игнат обратил внимание на то, что все эти инциденты – следствие российской агрессии и ракетных атак именно россии, передает "24 канал". Игнат акцентировал, что белорусскому диктатору следует обижаться только на себя. Мол, именно он предоставил свои базы для россии.

"Она уже фактически оккупировала его республику. Предоставил аэродромы для авиации, для расположения зенитных ракетных комплексов. Также "Искандеры" там расположены", – говорит Игнат.

Спикер напомнил, что россия неоднократно пускала свои ракеты вдоль белорусской границы.

Нагнетание россии

В россии подхватили версию Беларуси, что ракета принадлежала украинской ПВО. Спикер российского президента дмитрий песков выразил "крайнюю обеспокоенность" и назвал ракету украинской. песков добавил, что событие вызывает крайнюю тревогу у их белорусских партнеров, добавив, что вооруженные силы двух стран находятся в "постоянном контакте".

Беларусь действительно находится в контакте с вооруженными силами россии, ведь позволила Москве использовать свою территорию в феврале для наступления на территорию Украины. А недавно украинские официальные лица заявили, что россия может начать новое наступление из Беларуси в начале 2023 года, даже попытаться во второй раз взять Киев.

Аналитики предполагали, что во время своего недавнего визита в Минск владимир путин будет пытаться втянуть Александра Лукашенко уже к непосредственному участию.

Сейчас российские "эксперты" нагнетают мнения по поводу спланированной провокации. Так, эксперт Ассоциации военных политологов россии Андрей Кошкин говорит, будто это была именно Украина, и она обстреляла Беларусь умышленно. Кошкин придумал мифический полк, якобы обстреливавший Польшу:

"Думаю, что это провокация. Они могут так зондировать, насколько глубоко и далеко можно обстреливать Беларусь. Тем более что работал этот уже опытный зенитно-ракетный полк, который проводил операцию и в Польше. Думаю, что им была поставлена задача провести такую же провокацию по территории Беларуси", — говорит эксперт.

Как сообщал "Телеграф", в четверг утром россия совершила новую волну ракетных ударов по Украине. При этом ВВС Украины утверждают, что сбили 54 российских крылатых ракет из 69, запущенных в Украину из Ростова в россии, Каспийского и Черного морей.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что известно о трех пострадавших в столице, среди которых 14-летняя девочка-подросток. Из частного дома, попавшего под обломки снарядов, спасены два человека.