Нейтралитет разыгрался? Швейцария ветировала отправку Украине военной помощи - СМИ

Какой именно вид военной помощи заблокирован не сообщается

Испания оказывает Украине значительную поддержку в защите от россии. Однако, не все так гладко — сообщили про блокировку части военной помощи, которую ожидает Украина. На определенные поставки не дала разрешение страна-производитель — Швейцария, было наложено вето.

Об этом глава Минобороны Испании Маргарита Роблес сообщила на встрече испанских послов в Мадриде. Испания продолжит поддерживать Украину в защите от "несправедливого, незаконного и жестокого" российского вторжения, сказала министр. Минобороны Испании обратится за помощью к посольству в стране, чтобы получить разрешение.

Роблес также описала, какую помощь Украина уже получает от Испании, включая прием беженцев, обучение военных и лечение в госпиталях страны. Министр отметила, что Испания увеличивает финансирование расходов на военную промышленность, поскольку о защищенности нет речи и "ракета может прилететь из Москвы в Мадрид".

Отметим, что Швейцария — традиционно нейтральная страна и с 1800-х не принимает участия в войнах. После российского вторжения она вопреки этому помогала Украине гуманитарно и ввела санкции против рф.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Испании возле украинского посольства произошел взрыв в конце ноября. Посылки с бомбами пришли и испанским министрам. Украинские дипломатические миссии в других странах получили пакеты с глазами животных.