Притуле на заметку: на воду спущен первый в мире "авианосец для дронов"

Судно длиной 88,5 м и шириной 14 м оборудовано площадкой для взлета и посадки беспилотных летательных аппаратов

Похоже, у Сергея Притулы и его единомышленников из благотворительного фонда, которые недавно представили "дроны мести", может появиться новая цель для сбора средств.

Дело в том, что в прошедший четверг Китай ввел в эксплуатацию первое в мире беспилотное научно-исследовательское судно Zhu Hai Yun, которое может управляться дистанционно и самостоятельно перемещаться, пишет Portaltele.

Казалось бы, какая связь между научными исследованиями морских глубин и будущими боевыми действиями украинских ВМС против черноморского флота?

На самом деле, все не так просто – хитрые китайцы предусмотрели для Zhu Hai Yun массу функций, из-за которых его часто называют "авианосцем для дронов".

Судно длиной 88,5 м и шириной 14 м с проектным водоизмещением около 2100 тонн оборудовано местом для взлета и посадки беспилотных летательных аппаратов, которые могут использоваться для выполнения различных задач, включая морскую съемку и картографирование, наблюдение, осмотр и отбор проб.

В рамках первого теста корабль смог перемещаться без участия операторов. Он самостоятельно выбирал маршрут и уходил от препятствий. Испытание длилось в течение 12 часов. Во время движения Zhu Hai Yun может развивать скорость до 18 узлов (32,4 км/ч).

По словам Чена Дейка, академика Китайской академии наук, судно хорошо прошло все испытания и полностью соответствует заявленным параметрам.

А помня о том, что украинские дроны смогли разнести в щепки два флагманских корабля россиян в бухте Севастополя, то можно только представить, что будет в том случае, если у наших военных появится целый авианосец для дронов.

Но разговоры о приобретении такого корабля – это, конечно, дело будущего, сейчас же волонтеры заняты куда более важными "краткосрочными" делами.