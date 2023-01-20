Провал танковой коалиции на "Рамштайне": хватит ли Украине другой бронетехники для перелома в войне

Политолог Александр Палий прокомментировал "Телеграфу" позицию ФРГ и Нидерландов и оценил шансы на контрнаступление

Несмотря на отсутствие консенсуса среди членов НАТО на встрече "Рамштайн" относительно поставки танков Украине, другой бронетехники и средств от союзников, все равно может хватить для ВСУ, чтобы переломить ход войны против россии. Такое мнение "Телеграфу" высказал политолог Александр Палий, комментируя заявление министра обороны ФРГ, что некоторые страны на "Рамштайне" выступили против танков для Украины, и их аргументы сочли весомыми.

"Если оценивать отсутствие решения на "Рамштайне" по танкам для Украины, это не так хорошо, как хотелось бы. Но будем надеяться, что все равно количества и качества переданной Украине техники хватит для того, чтобы переломить ход войны. А также для полного перехода инициативы украинской стороне и вытеснения врага (россии, — Авт.) за границу. То есть нам может хватить средств и без этих танков", — говорит Палий.

Кроме того, как добавил эксперт, ранее Польша уже заявляла, что она "самостоятельно может принимать решение по танкам для Украины, да и другие страны говорят, что они могут делать то же самое".

"Поэтому думаю, что какое-то решение, которое укрепит оборону Украины, все равно будет принято. Вместе с тем, был от Нидерландов суперважный сигнал по самолетам F-16. Это уже свидетельствует, что никаких табу нет. Если у немцев еще есть определенные свои мотивации (относительно отказа Украине по Leopard 2, — Авт.), однако думаю, они в течение дискуссий изменят в ближайшее время свою позицию по танкам. Сейчас, конечно, ситуация по танкам на "Рамштайне" немного разочаровывает. Но все равно очень надеюсь, что Украине хватит той техники, которую нам предоставят, чтобы закрыть этот вопрос", — подытожил политолог.

Ранее сообщалось, что Германия испытывает большие проблемы с поставками танков в Украину. Немецкое правительство пытаются убедить представители разных стран, но в ФРГ боятся "спровоцировать путина".

Также "Телеграф" рассказывал о том, как Владимир Зеленский упрекал Олафа Шольца за то, что Германия тормозит поставки танков Leopard 2 в Украину. Президент подчеркнул, что Украина обороняется, а не нападает, поэтому заезжать в россию на "Леопардах" никто не будет.