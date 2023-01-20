Секретный визит директора ЦРУ, который уже предупреждал о вторжении. Чего ждать в этот раз

Поездка Бернса приходится на критический момент войны

В последнее время звучит все больше тезисов, что война россии против Украины достигает критического момента. Западные союзники предоставляют новые пакеты помощи на фоне сообщений, что россия может начать новое жестокое наступление.

На этом всем фоне появилась новость о секретном визите в Киев директора ЦРУ Уильяма Бернса — того самого, который перед началом полномасштабного наступления так же приезжал в столицу с предупреждением.

"Телеграф" собрал последние важные заявления мировых лидеров и разведок относительно того, чего ожидать от россии дальше:

О чем рассказывал директор ЦРУ

Перед началом вторжения предупреждение Бернса помогло Украине подготовиться к защите аэропорта в Гостомеле, избавив россию от плацдарма, необходимого для захвата Киева.

Директор ЦРУ Уильям Бернс совершил тайный визит в Киев

Директор ЦРУ Уильям Дж. Бернс посетил столицу, чтобы проинформировать президента Владимира Зеленского о своих ожиданиях, что россия планирует в сфере войны в ближайшие недели и месяцы. Также директор ЦРУ встретился с коллегами по украинской разведке. Но пока военные прогнозы Бернса остаются секретом.

Бернс отметил остроту момента на поле боя и признал, что в какой-то момент помощь будет получить труднее из-за изменения расстановки сил в Палате представителей США (большинство получили республиканцы). И во время встречи размышляли, в частности, о том, как долго Украина может рассчитывать на помощь США и Запада после этого.

россия планирует начать собственное наступление весной

россия планирует начать собственное наступление весной, надеясь, что она привлечет больше войск после мобилизации. Глава Военного комитета НАТО адмирал роб Бауэр после встречи руководителей воинских частей Альянса заявил, что россия, вероятно, планирует новое наступление весной, поскольку москва не изменила своей общей цели победить Украину, передает Voice of America.

"Вот к чему украинцы должны готовиться", — сказал он.

В то же время Бауэр обратил внимание на проблемы российской стороны в живой силе, технике, боеприпасах и руководстве. Многие офицеры погибли во время последних атак, добавил он, что будет препятствовать способности москвы командовать военными.

Разведка США ранее указывала на замедление войны, что указывает на то, что больших наземных наступательных действий не будет до весны. На днях Институт изучения войны (ISW) обнародовал анализ, согласно которому россия планирует серьезное наступление в течение следующих шести месяцев, чтобы возобновить инициативу и остановить успехи Украины на фронте.

ISW изложил перечень возможных действий, которые войска россии могут предпринять:

наступление для полного контроля над Донбассом на востоке Украины

активизация боевых действий со стороны Белоруссии на севере

подготовку к защите и использованию контрнаступления Украины в Донбассе.

По мнению аналитиков ISW, наступление со стороны Беларуси маловероятно, исходя из перемещения войск и подготовки, хотя страна использовалась как плацдарм для наступления в феврале и сейчас там проходят очередные учения. Вероятным направлением называют Донбасс.

Польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью BBC предположил, что вероятность наступления существует, однако назвал другое вероятное направление — "Брянск-Курск-Воронеж", что ближе к границам в Харьковской и Сумской областях.

"После того, как россияне проиграли битвы весной и летом, они вывели и накопили свои войска в районе Брянска, Курска и Воронежа. Начиная с октября, они возобновляли там свои силы. Они проводят для этого большую мобилизацию… Большая часть этих сил сейчас сосредоточена именно в районе Воронежа, Курска, Брянская", — говорит генерал.

По его словам, под угрозой оказываются Полтава и Днепр:

"Считаю, что россия может ударить по Украине по этому направлению, двигаться оттуда в южном направлении, к западу от Харькова, вдоль впадающей в Днепр реки Ворскла. При этом сценарии под ударом оказываются Полтава и Днепр. Они могут попытаться соединить свои силы на этом направлении с теми, кто сейчас воюет на востоке в районе Бахмута и Соледара", — говорит Скшипчак.

В то же время москва не отказывалась от своих целей в войне против Украины, заявил вчера спикер владимира путина дмитрий песков, передает Reuters. Так, в кремле снова пошли на шантаж по переговорам, заявив, что "чем быстрее Украина примет требования россии, тем быстрее закончится конфликт".

дмитрий песков говорит, что москва не отказалась от своих целей.

Песков заявил, что россия достигнет своих целей "так или иначе", и Киеву лучше принять позицию россии и сесть за стол переговоров. Какие именно цели у москвы на этом этапе песков не уточнил.

"Агрессивная фаза поддержки" из-за страха бесконечной войны

Страны Запада спешно отправляют бронетехнику, артиллерию и ракеты в надежде, что дополнительное оборудование позволит ВСУ прорваться через оккупированные россией территории во время наступления, которое, как ожидается, начнется в ближайшие месяцы.

В четверг вечером США объявили о новом большом пакете помощи для Украины, согласившись послать автомобили Stryker, бронемашины Bradley на 2,5 миллиарда долларов, миллионы боеприпасов и другое снаряжение.

Такой шаг может поощрить министров обороны разных стран на встрече на авиабазе Рамштайн в Германии сделать поставки весомее.

Издание The Washington Post обратило внимание, что США и их партнеры за несколько последних недель начали более агрессивную фазу поддержки, согласившись предоставить такой уровень помощи, в котором они долго отказывали.

"Эти решения отражают безотлагательность и веру в то, что если украинские силы не будут оснащены для достижения новых достижений в ближайшие месяцы, они могут столкнуться с бесконечной войной на истощение или еще хуже", — пишет издание.

Газета цитирует одного из около десяти чиновников в США и Европе, некоторые из которых говорили на условиях анонимности об ускоренном процессе политики помощи.

"Что-то должно выйти из тупика", — сказал анонимный источник.

В то же время издание обращает внимание на Германию, куда в четверг приезжал глава Пентагона Ллойд Остин в попытке убедить канцлера Олафа Шольца. Не было никаких публичных признаков того, что достигнут прогресс, но Польша и другие страны отметили, что могут пойти вперед и пожертвовать свои танки Киеву даже без разрешения Германии.

Как сообщал Телеграф, членам НАТО на встрече "Рамштайн" не удалось достичь единого решения по поставке танков Leopard 2 Украине. Ранее президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Олафа Шольца в том, что Германия тормозит поставки танков.