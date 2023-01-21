Боятся превращения москвы в "энгельс": россия усиливает ПВО вокруг столицы

В рф испытывают животную радость при виде обстрелов украинских городов, но никак не своих собственных

Власти рф, а также кремлевские пропагандисты (и, очевидно, большая часть населения страны-агрессора), которые захлебываются от восторга при виде кадров ракетных ударов по мирным городам Украины и объектам критической инфраструктуры, немного "приуныли", когда угроза хоть каких-то ударов нависла над их собственной территорией.

Такой вывод можно сделать из сообщения агентства Bloomberg о том, что в самом сердце мордора, городе москве и его окраинах развернули установки ПВО.

"Местные жители разместили в соцсетях фотографии подъемных кранов систем "Панцирь" на крыши в центре москвы, а также оборонительные сооружения, установленные в западном пригороде, возле официальной резиденции президента владимира путина", — сказано в сообщении.

Отмечается, что развертывание произошло после того, как в прошлом месяце украинские беспилотники нанесли удары по военным базам в Саратове (по знаменитому аэродрому "энгельс") и Рязани, примерно в 500 км от русской столицы – об этом агентству сообщили некие "официальные лица, знакомые с ситуацией".

Сотрудники Bloomber напоминают, что тогда россия обвинила Украину в нападениях на свои базы, но Киев официально не взял на себя ответственность. Да и о каких обвинениях может идти речь во время войны!

"Усилия Кремля защитить российское население от последствий его вторжения в Украину иссякают, поскольку война идет уже второй год. Объявленная в сентябре мобилизация спровоцировала массовый исход россиян, стремящихся избежать призыва. Позже власти начали проверять бомбоубежища по всей россии после более чем трех десятилетий забвения после окончания холодной войны", — отмечают авторы статьи.

Напомним, ранее о панике, охватившей российскую столицу, писали как российские блогеры, так и сторонние наблюдатели. Похоже, тревога в стране-агрессоре имеет под собой веские основания, и вскоре можно ждать там "расцвета бавовны" в районе кремля или останкинской телебашни – когда там будут транслировать шоу скабеевой или кисилева.