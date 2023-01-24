Китай помогает россии воевать: стало известно, что именно поставляют армии путина

Штаты считают, что китайское правительство должно в оперативном порядке приостановить эти поставки

Китай, известный своей неоднозначной позицией по поводу российско-украинской войны, вероятно, поставляет агрессору нелетальное оборудование, которое "работает" против Украины. Такое мнение высказали в администрации президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена, отметив, что пытались узнать у Пекина, насколько ему известно о соглашениях китайских компаний, в рамках которых они отправляют россии военную помощь.

Как пишет издание CNN, ссылаясь на двух официальных лиц из американского правительства, некоторые китайские предприятия по запросу россии отправляли ей бронежилеты и каски. И хотя эта поставка и не отвечала более серьезной военной помощи, за которой обратилась москва, она все равно была оказана.

Один из чиновников Белого дома отметил, что некоторые официальные лица Штатов убеждены, что китайскому правительству известно об этих соглашениях, поэтому оно оперативно должно принять надлежащие меры, чтобы пресечь эти продажи.

Напомним, что в первые месяцы полномасштабного российского вторжения Китай якобы выбрал нейтральную позицию по военному противостоянию и даже публично призвал москву прекратить боевые действия на украинских территориях. В то же время, в отличие от других европейских стран, Пекин отказался от применения санкций против рф и даже помогал агрессору обходить их.

Также "Телеграф" сообщал, как новый китайский посол в Европейском Союзе Фу Цун заявил, что полномасштабная война россии против Украины поставила Китай "в крайне затруднительное положение" и "сильно обострила" отношения КНР с другими странами ЕС.