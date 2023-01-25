"Леопарды - самые заклятые враги обезьян": в сети восторг из-за решения Германии насчет танков

В Сети радуются танкам для ВСУ и уже привычно насмехаются над россиянами

Украина наконец-то получит долгожданные немецкие танки Leopard 2, разговоры о передаче которых говорилось чуть ли не с первых дней полномасштабного российского вторжения и блокировались канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Официально об отправке Киеву этого важного типа вооружения уже сообщили Германия, которая предоставит 14 боевых машин, Испания – 53 танка и Португалия – 12 единиц, Польша – 14 и Нидерланды – предварительно речь идет о 18 машинах. Вероятнее всего, Leopard 2 появятся на вооружении Вооруженных Сил уже в марте. Эта радостная информация стала топ-темой для обсуждения в Сети и появления большого количества мемов, а также саркастических шуток среди пользователей.

В этом материале "Телеграф" собрал вам самые интересные картинки и комментарии, которые точно не оставят равнодушными и поднимут настроение каждому:

Напомним, что Украина уже в ближайшее время может получить от союзников не только мощные боевые Leopard, но и танки Stridsvagn122. О готовности отправить их в Киев заявили Швеции.

Также "Телеграф" сообщал, как в кремле отреагировали на совместное желание союзников помочь Украине противостоять полномасштабной российской агрессии.