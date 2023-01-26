Стратегическая катастрофа для россии: западные аналитики объяснили, от какой затеи не откажется путин

путин хотел лишить европейцев импорта газа в морозную погоду в надежде, что они откажутся и дальше поддерживать Украину, но его затея с треском провалилась

Президент Соединенных Штатов Джо Байден принял решение о передаче Украине американских танков "Абрамс", что в свою очередь побудило сопротивляющуюся Германию принять решение о передаче танков Leopard украинским военным. Это была значительная символическая, политическая и военная победа Украины. Но несмотря на это, путин не готов отказаться от одной из главных своих затей.

Байден надеется, что этот "железный кулак" пробьет укрепленные позиции российских оккупантов на востоке нашей страны и предотвратит весеннее наступление рф, о котором в последнее время много разговоров. Об этом говорится в аналитике, опубликованной телеканалом CNN.

В то же время главной целью российского диктатора путина за пределами поля боя является создание раскола между западными союзниками, чтобы сорвать поставки вооружения Украине. Его стратегия — лишить европейцев импорта газа в морозную погоду в надежде, что они откажутся и дальше поддерживать Украину — с треском провалилась.

"путин ожидал, что Европа и Соединенные Штаты ослабят нашу решимость", — сказал Байден в среду в Белом доме. — Он ожидал, что наша поддержка Украины со временем рухнет. Он был неправ… и он был неправ с самого начала, и он продолжает ошибаться. Мы едины".

Стратегическая катастрофа для россии

Спустя практически год после начала полномасштабного вторжения НАТО стало сплоченнее и сильнее, чем когда-либо. Это является стратегической катастрофой для рф. Сейчас общая цель Альянса — защита от агрессии москвы.

Наиболее примечательным аспектом развивающихся отношений между Западом и Украиной является то, что одним из предполагаемых мотивов путина для войны было предотвращение возможности вступления нашей страны в НАТО. Но теперь военные усилия Украины вооружаются и финансируются Западом, как будто она де-факто является государством НАТО, имеющим доступ к некоторым самым современным системам вооружений альянса.

"Если президент путин победит, это будет трагедией для украинцев, это также опасно для нас", — заявил в среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг корреспонденту CNN Кейт Болдуан, утверждая, что авторитарному государству нельзя позволять проявлять свою волю и извлекать выгоду из угроз. "В интересах нашей безопасности поддерживать украинцев", — сказал он.

Что будет дальше

Неудачи не станут преградой для путина, чтобы прекратить попытки раскола западного альянса. Враждебность по отношению к США и их союзникам и жажда мести были основой его более чем двух десятилетий пребывания у власти. Он ждет, пока Запад устанет от войны и перестанет поставлять Украине вооружение.

Байден, по-прежнему стремящийся избежать любой эскалации, которая может привести к прямому столкновению сил НАТО и россии, подчеркнул, что новые танки не представляют для россии наступательной угрозы — если только путин выведет свои войска из Украины.

Поскольку и Украина, и россия уверены в своей победе в этой войне, шансов на дипломатическое решение конфликта практически не существует.

Западные военные стратеги предупреждают, что москва готовит к весне новое наступление.

"Недооценивать россию опасно", — сказал Столтенберг в своей речи в Осло в среду, отметив, что москва мобилизовала дополнительные 200 000 военнослужащих и готова пойти на большой риск и понести ошеломляющие потери.

Украина будет продолжать просить оружие

После получения новых танков украинские военные должны будут показать, что способны их использовать в правильно планируемых и комбинируемых операциях. В то время как немецкие танки Leopard 2 могут прибыть в течение нескольких недель, Джон Кирби, координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям, сказал CNN, что пройдет "много месяцев", прежде чем машины Abrams, которые все еще необходимо закупить у США, прибудут в Украину.

Дипломатическая и военная цепочка последствий, вызванная готовностью Байдена отправить танки, стала важным сигналом для москвы.

"Они более важны как символ приверженности США и Европы", — сказал Вольфу Блитцеру из CNN генерал в отставке Уэсли Кларк, бывший верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе.

Украина запросила еще не менее 300 танков. Хотя на сегодняшний день остается неясным, сколько в итоге получит их наша страна в новых союзных поставках. Общее количество может доходить до сотни.

Находясь в Вашингтоне незадолго до Рождества, президент Владимир Зеленский предупредил, что потребности Украины настолько велики, что он никогда не перестанет просить еще оружия. И сейчас одна из самых заветных просьб Киева — это предоставление истребителей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что канцлер Германии Олаф Шольц предупредил путина, что поддержка Украины со стороны Запада не уменьшится. Однако в его громком заявлении есть одно "но".