Страна готова проводить тренировки как для украинских саперов, так и для российских

Королевство Камбоджа заявило, что не будет оказывать Украине военную помощь. Свое решение аргументировали "политикой нейтралитета миролюбивой страны". Что касается тренингов по разминированию, проводимых сейчас для украинских саперов в Пномпене, то они якобы являются "гуманитарным актом", к прохождению которого приглашают и россиян.

Как пишет издание Khmer Times, такую информацию озвучил премьер-министр Камбоджи Хун Сен, отметив, что его страна никогда не оказывала Украине военную помощь, поскольку просто нет имеет возможностей для этого.

"Камбоджа не оказывала никакой военной поддержки Украине. У Камбоджи нет возможности это сделать. Техническая помощь Камбоджи украинским саперам является сугубо гуманитарным актом", – пояснил он.

По словам представителя правительства, Пномпень согласовал провести обучение 15 украинских саперов только потому, что страна в свое время сильно пострадала от наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов. Именно поэтому камбоджийские саперы раньше отправлялись и в другие государства для проведения разминирования, однако исключительно под эгидой ООН. В то же время, отметил чиновник, Камбоджа готова учить этому всех желающих, в том числе российских военных.

Кроме того, издание отмечает, что, согласно данным Министерства иностранных дел Камбоджи, решение о проведении тренировок по разминированию для украинских саперов в Камбодже "было принято исключительно по гуманитарным соображениям" по типу тех миссий, которые проводились под эгидой ООН.

Более того, в ведомстве категорически отрицали внесение rоролевства в списки стран, которые оказывают Киеву военную поддержку. Об этом говорилось и в инфографике российского Telegram-канала "Демография упала", которую в Камбодже призвали исправить, отметив, что эти данные не только не точны, но и могут "нанести в дальнейшем ущерб миролюбивому rоролевству".

Ранее "Телеграф" сообщал, как немецкий канцлер Олаф Шольц прокомментировал свое решение о предоставлении Украине мощных Leopard 2, однако категорически развеял все надежды Киева на то, что ФРГ в последующих пакетах военной помощи может предоставить ему боевые истребители.