россия может вернуться в ПАСЕ, выполнив два условия – президент Ассамблеи

рф должна заплатить высокую цену за свои зверства на мирных украинских территориях

россия сможет вернуться в список стран-членов Совета Европы (ПАСЕ), который накануне единогласно поддержал трибунал над диктатором владимиром путиным, только после уплаты значительной компенсации Украине и ее гражданам из-за нанесенного ею ущерба во время полномасштабного вторжения. Кроме того, рф должна будет выполнить все решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Как пишет издание "Европейская правда", такую информацию во время пресс-конференции с журналистами в Страсбурге озвучил президент ПАСЕ Тини Кокс, призвав членов Ассамблеи рассматривать исключение россии из Совета Европы как часть более широкого процесса.

"Не только россия была изгнана из Совета Европы, но сама россия исключила себя из цивилизованного мира", — пояснил он.

По словам Кокса, для того, чтобы вновь стать непосредственным участником диалогов с западной цивилизацией, россия должна четко осознать то, что ей нужно полностью изменить свое отношение к установленным правилам и выполнить все решения ЕСПЧ. По мнению президента ПАСЕ, это рано или поздно, но все же произойдет.

"Однажды россия захочет вернуться. Но для этого она должна заплатить цену, в частности, выполнив все решения Европейского суда по правам человека. Все жалобы, поданные до 16 сентября 2022 года, будут рассмотрены. Также очень высока цена за восстановление разрушенной украинской инфраструктуры. россия должна ее заплатить", — добавил Тини Кокс, добавив, что по состоянию на сегодняшний день этот вопрос не является не насущным.

Ранее "Телеграф" сообщал, как после полномасштабного российского вторжения в Украину, а именно 25 февраля, европейское сообщество приняло решение о временном исключении страны-агрессора из Совета Европы.