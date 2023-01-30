Главнокомандующий ВС Литвы: НАТО должно обеспечить Украину в условиях тотальной войны

По мнению генерал-лейтенанта Вальдемараса Рупшиса, материальное обеспечение и логистика имеют ключевое значение

Россия перешла к тотальной войне в условиях которой ключевое значение имеет логистика и материально-техническое обеспечение. На данном этапе у России достаточно ресурсов для ведения боевых действий, НАТО должно обеспечить Украину в условиях войны такого характера.

Об этом в экслюзивном интервью Guildhall заявил Командующий Вооруженными Силами Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.

"Россия действительно перешла к тотальной войне, вступив в ту фазу, когда ключевое значение имеют материальное обеспечение и логистика. Сегодня, это обеспечения во многом зависит от поддержки Запада. По моим оценкам, страны НАТО, партнеры Украины, осознали, что война будет продолжаться долго и никакой другой опции, кроме как поддержать и обеспечить Украину нет", — заявил он.

"Особенно после российской мобилизации, сейчас ведь даже слепому видно, что они готовятся к следующей волне наступления. И остановиться или сменить замысел они, возможно, могут только при условии, если увидят, что Украина располагает достаточным количеством, оборудования, амуниции, вооружения и подготовленного личного состава", — отметил генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.

"Если война продлиться долго, то все зависит от ресурсов. Какие ресурсы у России мы видим. Есть внутренние ресурсы и они также получают поддержку из некоторых стран, наверняка из Индии и также других госурадств, вероятно также из Китая. Мы должны иметь ввиду, что у России есть все условия, чтобы обеспечить собственную армию амуницией, танками, боевыми машинами – они могут воевать, у них также достаточно авиации", — подытожил Командующий Вооруженными Силами Литвы.