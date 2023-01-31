Шольц попробовал уговорить Бразилию помочь Украине - получил неожиданный совет

В Бразилии хотят, чтобы с россией договорился Китай

Канцлер Германии Олаф Шольц попытался убедить президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву оказать помощь Украине в войне с оккупантами. Однако его собеседник высказал неоднозначное мнение относительно российской агрессии.

Беседа Шольца и президента Бразилии состоялась в рамках пресс-конференции во время его первого турне канцлера по Южной Америке. Об этом пишет немецкая газета Zeit.

"Я считаю, что россия совершила ошибку, вторгшись на территорию другой страны, так что россия неправа. Но я также думаю, что если один не хочет, то двое не будут драться. Вы должны хотеть мира", – заявил бразильский лидер.

Вместе с тем он отметил, что очень важную роль в этом играет Китай и ему настало время вмешаться. То есть, нужно дать Китаю договориться с россией.

Шольц в свою очередь заявил, что мирные переговоры должны быть при условии вывода российских войск в территории Украины. В ответ президенту Бразилии он заявил, что без участия и согласия Украины не может быть никаких мирных переговоров.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Олаф Шольц заявил, что не прекратит попытки ведения телефонных переговоров с президентом россии владимиром путиным относительно войны в Украине. Канцлер хочет убедить диктатора прекратить наконец ее закончить.