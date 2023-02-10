С фирменной "улыбкой": в продаже появился конструктор LEGO с солдатом ВСУ и HIMARS (фото)

Собранные средства от продажи пойдут на помощь Украине

Американская компания выпустила игрушку-конструктор HIMARS (прообразом которой выступила реально существующая машина, воюющая в ВСУ) с фигуркой украинского военного.

Любители конструкторов LEGO теперь могут занять себя сборкой легендарной американской РСЗО. Компания Brickmania, создающая кастомизированные конструкторы на военную тематику выпустила новый продукт — модель M142 HIMARS.

Одновременно с этим Brickmania выпустила и благотворительный вариант конструктора M142 HIMARS – Ukrainian Upgrade Pack. В данный набор дополнительно войдет фигурка украинского военного и принт с "улыбкой" на капоте системы.

"Настройте свой M142 HIMARS — высокомобильную артиллерийскую ракетную систему и поддержите усилия Brickmania в пользу Украины с помощью этого грандиозного обновления! Этот ограниченный выпуск включает в себя 10 плиток с нестандартной печатью и 1 эксклюзивную минифигурку оператора", — говорится на сайте производителя.

Стоит отметить, что HIMARS с "улыбкой" принадлежит украинским воинам и получил свои известность еще в прошлом году.

Модель M142 HIMARS обойдется покупателям в 180 долларов, а за украинскую версию HIMARS нужно будет доплатить еще 70. Но вырученные от продажи украинского варианта деньги будут направлены платформе United24, которая собирает средства на помощь Украине.

Напомним, ранее мы писали о том, что США дадут Украине дальнобойные ракеты к HIMARS.