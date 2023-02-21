Контролирует два самых больших арсенала. Чем грозит прекращение участия россии в "ядерном соглашении"

Рассказываем, что будет означать сегодняшнее заявление путина

Президент россии владимир путин во время своего помпезного выступления испугал мир прекращением участия рф в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Это еще одна попытка ядерного шантажа, потому что СНВ — это соглашение об ограничении ядерного вооружения. А сторонами являются США и россия.

"россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Повторю: не выходит из договора, нет, а именно приостанавливает свое участие", — сказал путин.

Он аргументировал это тем, что "натовские специалисты" якобы спряли Украину в модернизации дронов, которыми атаковали российские авиабазы. Также путин сказал, что Вашингтон якобы задумывается об испытаниях ядерного оружия и подчеркнул необходимость обеспечить готовность к испытаниям российской ядерки при условии, что США сделают это первыми.

Что это за договор

Договор был заключен в 1991 году между россией и США, страны договорились ограничить размер и размещение стратегических ядерных вооружений, чтобы больше не было гонки вооружений. Его продлевают каждые 5 лет. Последний раз это в 2021 году, когда договор продлили до 2026 года.

Вот основные его правила:

Каждая страна должна сократить свой арсенал до 1550 ядерных боезарядов, 700 баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках. Проверка друг друга возможна с помощью инспекций на местах и обмена данными. Инспекционные группы США и россии должны иметь возможность проводить 18 краткосрочных инспекций ядерных объектов другой страны в год, чтобы убедиться, что другая сторона выполняет свою часть соглашения. Инспектор могли посещать объекты, где хранится, разворачивается и ремонтируется стратегическое ядерное вооружение и техника. Представители инспекционной делегации и члены лётного экипажа, а также самолеты имели полную неприкосновенность на территории стороны, где проводилась инспекция.

Эти ограничения стороны выполнили до февраля 2018 года. Сейчас ДСНВ – это единственный договор о контроле над ядерными вооружениями, который остался между Соединенными Штатами и россией.

С 2011 по 2020 год сторонами было проведено 328 проверок, но с 2020 года они не проводились из-за пандемии коронавируса.

россия уже по-прежнему отказывалась пускать инспекции на свои ядерные установки и не соблюдала обязательства СНВ.

Заседание комиссии по договору должно было состояться в Египте в конце ноября, но было внезапно отменено. США обвинили рф в том, что решение было принято в одностороннем порядке. В Вашингтоне заявляли, что никаких препятствий для инспекций российской стороной в рамках СНВ нет.

Что будет означать приостановление участия россии

Договор гарантирует, что страны знают о количестве ядерных вооружений друг друга и имеют четкую границу, которая делает невозможным увеличение ядерного арсенала.

Потенциальный выход одной из сторон может привести к падению доверия между США и рф. А поскольку ни одна из стран не узнает оружия другой, то может вернуться старое противостояние в стиле "холодной войны".

Согласно заявлению путина, россия только приостанавливает участие, а не выходит из соглашения окончательно. И приостанавливает участие только в части договора, в котором говорится о взаимном осмотре ядерных объектов, а не в целом.

В то же время, механизм проверок и был придуман для понимания ядерного потенциала и намерений друг друга.

Поскольку россия и так не пускала США инспектировать свои ядерные объекты, то слова путина именно сейчас являются символическими, говорит Джон Эрат, старший политический директор Центра по контролю над вооружениями и нераспространением, передает The Washington Post.

Этот шаг, похоже, направлен на то, чтобы заставить Джо Байдена и союзников обратиться в москву о прекращении войны в Украине, "чтобы россия могла диктовать условия, при которых это будет происходить ".

Также Эрат скептически оценил возможности россии начинать очень дорогую "гонку вооружений" из США после года изнурительной войны.

Немедленная реакция США и НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал решение путина "безответственным", передает Reuters. Он заявил, что администрация президента Джо Байдена готова говорить с рф о ядерном договоре в любое время.

"Мы будем внимательно наблюдать за тем, что действительно делает россия, мы, конечно, убеждаемся, что в любом случае мы будем соответствовать безопасности нашей страны и наших союзников", — сказал Блинкен.

НАТО огорчено решением россии, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. Генсек призвал рф пересмотреть свое решение и напомнив, что в последние годы россия неоднократно нарушала соглашения по контролю за вооружениями.

"Сегодняшним решением по договору о СНВ вся архитектура контроля над вооружениями разрушена. Я призываю россию пересмотреть ее решения и уважать договоренности", — подытожил он.

Как сообщал "Телеграф", президент россии владимир путин 21 февраля устроил помпезное выступление перед Федеральным собранием рф. На российском телевидении запустили таймеры с обратным отсчетом в речь, ожидая чего-то важного.

Но случилось, как всегда: пути снова говорил о "неонанацистах" в Украине (но немного опозорился с отрядом "Эдельвейс"), вспоминал легенду о защите россией украинского Донбасса, критиковал "загнивающий Запад". Речь вызвала кучу мемов относительно путина и его аудитории.