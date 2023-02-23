От ударов током опухли ноги и шла кровь: британец рассказал об ужасах российского плена

Добровольца били током и даже ножом

Бывший военный Королевского английского полка Шон Пиннер, который воевал за Украину и был пленен и приговорен к смертной казни оккупантами, после освобождения рассказал об ужасах плена.

О том, что пришлось ему пережить пишет Sky News.

Гражданин Великобритании, захваченный российскими войсками во время боевых действий на стороне украинских войск, вспоминает, как его пытали, и он даже не мог ходить после этого. Он рассказал, как его пленители били его током.

"Ты чувствуешь, как твои мышцы выпрыгивают из тебя, из твоего тела", — передает издание слова солдата.

По его словам, на следующий день после этих пыток у него напухли ноги, а когда он снял термобелье из них пошла кровь.

"Когда я снял термобелье, у меня просто пошла кровь из ноги от удара током, и мои ноги раздулись, поэтому я не мог ходить", — вспоминает Пиннер.

Военнопленный также рассказал, как один мужчина срезал с него одежду, чтобы посмотреть, есть ли у него татуировки правого толка, прежде чем ударить его ножом в ногу.

"Он просто сказал "О", и я просто истекал кровью повсюду, по всем моим ногам. Я кричал… а потом через меня на стуле прошли 200 вольт, контролируя мою ногу, и я буквально встал, и он ударил меня там электрическим током", — говорит Пиннер.

Напомним, ранее мы писали о том, что россияне опубликовали аудио пыток украинца, который якобы помогал ВСУ.

Также мы сообщали о том, что оккупанты придумали новый вид пыток для пленных украинцев.