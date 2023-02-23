Вмешается ли Китай в войну в Украине на стороне путина: эксперт дал тревожный прогноз

Петр Шевченко оценил "Телеграфу" последние "мирные" попытки Пекина

Китай своей "мирной" инициативой по большому счету будет подыгрывать кремлю и попытается надавить на Запад с Украиной, чтобы они пошли на уступки в войне с учетом "интересов россии".

Такое мнение "Телеграфу" высказал аналитик, аспирант Цзилиньского университета Петр Шевченко.

Напомним, на прошлой неделе в Мюнхене стало известно, что Китайская народная республика (КНР) предлагает свой план окончания войны в Украине, который официальный Пекин собирался презентовать в годовщину начала широкомасштабного вторжения россии. По данным агентства Bloomberg, высока вероятность, что "мирный план" КНР будет созвучен с главными требованиями кремля по Украине.

Впоследствии появились также сообщения, что Поднебесная может поставлять россии оружие для военного усиления рф в войне.

"Ситуация будет двигаться в том направлении, что россия и Китай будут работать вместе на дальнейшее ослабление глобального влияния США. Сейчас Китай будет пытаться повлиять на Украину, чтобы Киев принял условия китайского "мирного плана", который также будет включать интересы россии. По замыслу Китая, это как-то должно ослабить американское влияние, потому что сейчас, во-первых, КНР очень сильно активизировалась относительно того, что международное сообщество должно обратить внимание на подрывы "северных потоков", чтобы обнаружить, кто это сделал. А во-вторых, давит на то, что Америка подливает масла в огонь, потому что США поставляют оружие Украине, помогая вооружениями Киеву (против россии. — Авт.)", — отмечает Петр Шевченко.

Также аналитик напомнил, что недавно российский МИД обнародовал ноту, "очень смешную, по оценкам украинцев, призывающую Вашингтон забрать поставленное в Украину оружие".

"То есть для нас это выглядит смешно, но на самом деле эта нота является скоординированным с Пекином шагом по давлению на Киев, чтобы тот подумал над этим китайским планом. Примет ли Украина этот план, который уже завтра представит Си Цзиньпин, мы посмотрим. Вопрос поставки Китаем летального вооружение россии будет сильно зависеть от того, насколько Пекин будет считать необходимым склонить Киев к заморозке войны, или принятию каких-то невыгодных Украине решений, то есть фактически — к капитуляции. Условно, по корейскому сценарию", — прогнозирует он.

Эксперт добавляет также, в случае, если Украина сейчас не согласится на "мирный план" КНР и продолжит бороться с рф, "тогда Китай может помочь россии, чтобы рф на поле боя также увеличила давление на Киев".

"Во-первых, такой риск к сожалению есть. Во-вторых, одновременно с этим Китай очень сильно учитывает проблему Тайваня. Так, на встрече в Мюнхене Ван И предупреждал Запад по поставкам оружия в Тайвань. Напомню, с точки зрения КНР, это является полным нонсенсом, потому что Пекин воспринимает Тайвань своей территорией, как мы считаем Крым украинским. Поэтому Китай также будет давить на Запад именно по вопросу Тайваня. То есть, если США продолжат предоставлять военную поддержку тайванцам, тогда возможно и Китай предоставит россии какое-нибудь мощное вооружение. Возможно, снаряды или еще что-то вроде этого. Однако он, например, не будет продавать россии какие-то передовые ударные дроны. Поскольку, если КНР это сделает, то автоматически США предоставят такие БПЛА Украине", — объясняет аспирант Цзилиньского университета.

Таким образом, как подытожил аналитик, военная поддержка Китаем российского агрессора зависит от вопроса Тайваня и попыток использовать фактор поставки оружия для рф как рычаг влияния на Киев.

Как сообщалось, ранее заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник подчеркивал, что Киев "не теряет надежду" найти общий язык с Китаем, чтобы не допустить его союза с россией, однако коммуникация с высшим руководством КНР остается затрудненной.

Также "Телеграф" писал, что ЕС предостерег Китай, который начал готовить мирный план по Украине, от любых поставок оружия россии для войны против Украины.