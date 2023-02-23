Испания дает уже 10 "леопардов": кто еще и сколько танков точно предоставит Украине?

Разбираемся, что именно дойдет Украине в ближайшие недели и месяцы

Премьер-министр Испании Педро Санчес во время своего визита в Киев привез хорошие новости о танках Leopard 2: вместо шести этих машин его страна готова предоставить Украине целых 10. Об этом на совместной пресс-конференции с премьером заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Санчес подтвердил, что Испания передаст шесть танков Leopard А4. "В ближайшие недели и месяцы поднимем эту цифру до 10", — сказал он. Их ждут в конце марта.

Новости о передаче Украине "леопардов" постоянно меняются, ведь союзники должны за короткое время решить все нюансы с их восстановлением (многие машины были на консервации). "Телеграф" решил разобраться, от кого точно поступит бронетехника.

Финляндия

Финляндия долго колебалась с решением отдать свои танки, ведь имеет тысячекилометровую границу с россией и не является членом НАТО.

23 февраля президент Финляндии принял это решение по представлению правительства. Украина получит три Leopard 2R – это техника на базе Leopard 2 от компании Patria, предназначенная для разминирования. Танк-разминировщик выглядит так:

Leopard 2R

О сроках и путях доставки не уточняли из соображений безопасности (чтобы оружие пришло как можно быстрее).

Швеция

Министр обороны Швеции Поль Джонсон 23 февраля сообщил, что страна открыта для поставки собственных танков Leopard 2, передает Reuters.

Вероятно, эти машины войдут уже в следующий пакет оружейной помощи от Швеции (в дополнение к обещанным САУ Archer).

Издание Defence Express уточняет, что на вооружении Швеции находятся танки Strv 122, видоизмененные локализованной версией Leopard 2A5. В общей сложности страна имеет в строю до 120 таких машин.

Польша

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе общения с прессой в Дании сказал, что польские "леопарды" одними из первых попадут в Украину, передает TVN24.

Когда: на прошлой неделе президент Анджей Дуда говорил, что речь идет о месяце-двух (учитывая продолжительность курса обучения танкистов ВСУ).

В интервью Financial Times глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера заявил, что страна пришлет в Украину 14 танков Leopard "через несколько дней", а также 4 канадских танка, которые были перевезены в Польшу в этом месяце.

"Вполне возможно, что они покинут польскую границу в конце недели", – сказал Севера.

Эти 14 польских танков поставят для того, чтобы образовать батальон боевых машин из Leopard 2A4. К коалиции присоединились Норвегия, Канада и Испания, также участвует Финляндия (танками-разминировщиками). Пропорции выглядят так:

14 от Польши,

от Польши, еще 8 машин из Норвегии,

машин из Норвегии, 4 из Канады,

из Канады, 6 из Испании (которые во время визита Санчеса в Киев увеличились до 10).

Германия

Германия вместе с другими союзниками занимается укомплектованием бригады из танков Leopard 2A6 (более совершенная модификация 2001 года) и планирует поставить свои машины в последнюю неделю марта. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, сообщает CNN.

Здесь следует уточнить, что с 2A6 не все так гладко. Ожидалось, что больше стран согласятся поставить "леопарды", но на прошлой неделе "отпала" Дания.

О каком числе 2A6 точно говорилось на прошлой неделе: 14 от Германии и 3 от Португалии.

Сейчас немцы ремонтируют свои Leopard 1, чтобы предоставить 178 этих танков Украине (решение одобрено правительством). Но ремонт займет много времени и первая партия машин, скорее всего, будет готова, в лучшем случае, летом.

Почему Украине так нужны именно "леопарды"

Преимуществ у танка Leopard 2 много: он является одним из лучших танков на вооружении Запада, а главное — создавался для того, чтобы уничтожать советские танки, а впоследствии российские (подробнее о характеристиках читайте в нашей статье).

Модель "Leopard 2" является одной из наиболее широко используемых, поэтому расширяет количество потенциальных доноров для Украины.

Эксплуатация большого количества одной модели облегчила бы для Украины обучение экипажей. К слову, учения украинских танкистов уже идут полным ходом: 13 февраля уже начались учения украинских танкистов в Польше в рамках программы EUMAM и Германии. С учениями на Leopard 2 помогает также и Испания.

Как сообщал "Телеграф", на заседании в формате "Рамштайн" 14 февраля в Брюсселе консорциум из восьми стран обязался предоставить Украине танки Leopard. Желание выразили Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды.