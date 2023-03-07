Помощь Украине от Запада: СМИ обнаружили очень тревожную тенденцию

Даже демократы демонстрируют немного меньшую поддержку определенных видов помощи

С началом полномасштабной войны партнеры предоставляют Украине гуманитарную и военную помощь. При этом Киев продолжает нуждаться в поддержке, но новые опросы американцев и европейцев демонстрируют тревожную тенденцию.

Об этом пишет The Economist.

Издание, ссылаясь на последние социологические опросы, сообщает, что в США и Европе снижается уровень поддержки предоставления Украине помощи. Например, по их данным, в Соединенных Штатах финансирование помощи Украине стали меньше поддерживать не только республиканцы, но и демократы.

"Президент США Джо Байден пообещал поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". Сможет ли Байден продолжать отправлять так много, отчасти зависит от того, насколько хорошо такое финансирование рассматривается дома. Данные опросов The Economist и социологов из YouGov показывают, что разрыв между партиями увеличивается, и даже демократы демонстрируют немного меньшую поддержку определенных видов помощи, чем в прошлом году", — говорится в статье.

В Республиканской партии, которая контролирует Палату представителей Конгресса США, показатель упал с 67% в апреле 2022 до 39% в декабре. У демократов за тот же период — с 82% до 75%. Отправку танков поддерживают около 70% демократов и около 50% республиканцев.

В тоже время в США на высоком уровне остается поддержка поставок продовольствия и медикаментов (86% демократов и 78% республиканцев).

В материале говорится, что подобную тенденцию демонстрирует и Европа. При этом там снижается и уровень одобрения ужесточения санкций против россии. В феврале 2022 года в Великобритании за это высказывалось 45% респондентов, в декабре — 35%. Аналогичное снижение произошло во Франции (примерно с 25% до 20%), Германии (с почти 40% — ниже 30%), Италии и Испании.

Напомним, ранее мы писали о том, что США поменяли свое решение о боевых самолетах для Украины.

Также мы сообщали о том, что в Германии призвали не затягивать с помощью Украине.