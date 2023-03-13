Зеленский, Си Цзиньпин и путин: почему кремль разозлил Китай, но тот не бросает россию

Эксперт Юрий Пойта объяснил "Телеграфу ", почему разговор Зеленского с Си Цзиньпином не станет прорывом

Китай считает войну россии с Украиной оправданной и не расценивает геноцид украинцев военным преступлением. А поражение рф в войне Пекин рассматривает как свой стратегический провал.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал Юрий Пойта, руководитель секции Азиатско-Тихоокеаньского региона в Центре исследования армии, конверсии и разоружения, член Украинской ассоциации китаеведов, комментируя возможный разговор президента Украины Владимира Зеленского и лидера Китая Си Цзиньпина.

Отметим, ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что недавно принимавший александра лукашенко Си Цзиньпин планирует провести онлайн-встречу Зеленским. До этого в СМИ ходили слухи, что уже на следующей неделе руководитель Китайской Народной Республики (КНР) приедет с визитом в Москву, где встретится с владимиром путиным.

"Слухи о возможном разговоре Владимира Зеленского и Си Цзиньпина связаны с тем, что такие переговоры должны состояться. Думаю, в случае такого разговора никаких положительных сдвигов не будет. Никаких прорывных каких-либо достижений Украине не удастся получить. Во-первых, потому что Китай (хотя он официально об этом не заявляет) очень серьезно поддерживает российскую сторону. И по результатам ряда исследований, победа россии (полная или частичная) была бы положительной для Китая. Во-вторых, думаю, для украинской стороны будут маловероятны серьезные сдвиги — маловероятно, что Украина сможет перетянуть Китай на свою сторону. Потому что россия для КНР гораздо важнее в противостоянии с Западом", — говорит эксперт.

По его словам, для Поднебесной главная задача на десятки лет — "выиграть стратегическую конкуренцию с Западом, даже подорвать его позиции, и достичь мирового лидерства".

"В этом случае россия для Китая гораздо важнее, чем Украина, — продолжает Пойта. — Ведь, если россия проиграет и в рф будут происходить непонятные процессы, то Китай теряет своего очень важного партнера (а в некоторых вопросах — даже союзника) и остается один на один с Западом. Китай думает, что для него это будет серьезной проблемой, поэтому Украине вряд ли стоит надеяться на то, что она сможет перетянуть КНР на свою сторону. Если бы Китай этого хотел, он бы еще год назад "перетянулся".

Как добавил международник, сами по себе прямые переговоры между лидерами Украины и Китая все равно будут позитивом, хотя по их итогам и не будет никаких прорывных достижений, "поскольку лучше плохо говорить, чем хорошо воевать".

"Думаю, готовность к диалогу украинской дипломатией будет интерпретироваться как уменьшение вероятности предоставления Китаем какой-то летальной помощи россии. Сможет ли Зеленский убедить Си Цзиньпина? Думаю, несмотря на его влияние и харизму, на Си это просто не подействует. Потому что это лидер государства, которое не является либерально-демократическим, не исповедует эти ценности, для которого геноцид украинского народа просто ничего не значит, которое не считает массовые военные преступления проблемными. По его мнению, это лишь инструмент или последствия войны. На самом деле Китай считает российскую войну оправданной. Мы подтвердили это в ряде своих исследований. КНР симпатизирует россии. Китайцы просто недовольны, что россия не может ее никак выиграть. В целом же китайцы симпатизируют рф, потому что подковырнуть "проклятых американцев" — для них важное дело", — аргументирует эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что вместе с тем у Украины может появиться еще один внезапный союзник, который не понравится кремлю.

"Телеграф" также сообщал, как президент аналитического центра "Политика" Игорь Попов развернуто объяснял последние изменения в политике Китая по поводу войны в Украине.