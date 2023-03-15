Почему США послали боевой самолет Б-52 к границам россии: эксперт указал на важные детали

Роман Свитан объяснил "Телеграфу", за какими военными целями в рф "охотился" бомбардировщик

На фоне постоянного ядерного шантажа россии пролет в минувшую субботу американского стратегического бомбардировщика Б-52 над странами Балтии и Финским заливом вблизи границ россии был плановым, и решал сразу несколько задач. Среди них — вероятная имитация пуска ядерных ракет по отдельным российским военным объектам.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

"Это был не один такой полет. Он состоялся в рамках контрольно-тренировочных полетов для подготовки к боевому применению средств ядерного сдерживания. То есть периодически выполняются подобные специальные полеты, прорабатываются маршруты, системы управления, групповая слетанность с истребителями. Выполняются даже определенные имитации боевых пусков. Во время таких тренировок бомбардировщики ложатся на боевой курс и готовятся к выполнению боевых задач", — отмечает он.

Как уточнил эксперт, такие тренировочные полеты проходят в рамках всеобщей подготовки именно для ядерного сдерживания российской федерации.

Маршрут самолета Б-52. Фото — FlightRadar24

"Это стоит очень дорого, — продолжил Свитан. — Никто просто так такого не делал бы даже для информационного потока. Полет как раз выполняется в рамках подготовки. Боевой курс, на который ложился бомбардировщик с истребителями, — направление на Кольский полуостров россии. Именно там находятся базы ядерного хранения российской федерации, там также размещены базы подводных лодок рф, морские базы, а также аэродромы стратегической авиации. Поэтому, исходя из направления боевого курса этого бомбардировщика, было понятно, что именно он отрабатывал — уничтожение этих военных объектов на Кольском полуострове".

Отметим, в течение года полномасштабного вторжения россии в Украину со стороны кремля постоянно раздаются ядерные угрозы в адрес Запада и украинцев.

Как сообщалось, недавно путин даже объявлял о приостановлении участия россии в Договоре о нераспространении наступательных ядерных вооружений. В США тогда отреагировали практически молниеносно: в ЕС прилетели сразу 4 стратегических бомбардировщика Б-52. Теперь они будут постоянно находиться на авиабазе в Испании.

"Телеграф" писал также о том, что россия может применить ядерное оружие, но другим способом. То есть не по территории Украины, а над ней. В любом случае такой сценарий очень страшен и опасен.

В то же время Запад неофициальными каналами предупредил путина, что в случае применения им ядерного оружия — его не спасет ни один бункер. Тем более что "адреса" укрытий диктатора давно уже известны западным партнерам Украины.

Б-52 — американский многофункциональный тяжелый стратегический бомбардировщик-ракетоносец компании "Боинг", находящейся на вооружении ВС США с 1955 года.

Этот самолет пришел на смену Б-36 и Б-47. На дозвуковой скорости на высотах до 15 километров он способен нести разные виды оружия, в том числе ядерное. Основная задача, для которой разрабатывался Б-52, — доставить две термоядерные бомбы большой мощности в любую точку СССР.

Б-52 — абсолютный рекордсмен дальности среди боевых самолетов. Это также один из двух (вместе с Ту-95) самолетов, состоящих на службе непрерывно более полувека. Несмотря на то, что Б-52 разрабатывался в 50-е годы под требования холодной войны, он по-прежнему остается основным самолетом дальней авиации американских воздушных сил и собирается оставаться таким. Самолеты Б-52 будут оставаться в строю до 2040 г., пока не будут заменены бомбардировщиками нового поколения Б-21.

По официальным данным, сейчас на службе ПС США находится 85 единиц Б-52, девять самолетов числятся в резерве.