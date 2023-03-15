Что произошло с путиным и почему он испугался - анализ от генерала

Экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал "Телеграфу", почему диктатор мечется по россии

Российский диктатор владимир путин в последнее время активизировался, пытаясь убедить народ в необходимости воевать против Украины "до победного". Об этом было его обращение к федеральному собранию 21 февраля, в таком же ключе он бесновался 22 февраля в Лужниках, накануне Дня защитника отечества.

В подобном же стиле были путинские заявления в феврале в Волгограде, а также 14 марта – в Бурятии. На авиационном заводе в Улан-Удэ путин толкал пламенные речи о том, что в Украине россияне, оказывается, борются за свое выживание, а потому нужны "консолидация общества и собранность".

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал "Телеграфу", с чем связана подобная путинская активность.

"путину ничего иного не остается, кроме как нагнетать ситуацию, рассказывать, что есть некие угрозы самому существованию рф. Что Украина и НАТО хотят ее расчленить. Диктатор пытается мобилизовать россиян в советском духе "Родина-мать зовет!". Мол, надо подниматься всем народом на борьбу с "мировым злом". Традиционная тема – ядерный шантаж.

Тема опасная. И всё же, находясь фактически в безвыходной ситуации из-за проигрышей на военном и дипломатическом фронтах, путин периодически сам или устами своего окружения начинает бряцать ядерным оружием. При этом он уже неоднократно предупрежден Западом о том, что последствия даже приготовления к применению ядерного вооружения окажутся для рф фатальными", – подчеркивает генерал Маломуж.

Удары по мирному населению – откровенно террористические, циничные – также остаются в путинском арсенале, акцентирует генерал.

"С военной точки зрения они ничего не дают. Выглядит это просто как месть путина украинцам. Он уже понял, что не вызовет такими ударами в украинском обществе антивоенные настроения, не перенаправит ненависть на украинскую власть, не заставит украинцев требовать от нее мирных переговоров любой ценой. Так что такими обстрелами путин просто вымещает злобу. Откровенный террор, неприкрытый геноцид. Но возможностей даже для таких ударов у рф остается всё меньше. Исчерпываются и дроны, и ракеты, и эффект от их применения", – поясняет эксперт.

Накопить силы и средства для нового массированного наступления страна-агрессор уже не успеет, считает Николай Маломуж.

"Не за горами наши наступательные операции, которые позволят отбросить российскую армию, как минимум, с востока и юга материковой Украины. Что спровоцирует панику и у военщины рф, и в обществе страны-агрессора, и в путинском окружении. Он, похоже, это понимает, потому и мечется сейчас, пытаясь убедить всех в важности войны. Боится, что ускорится процесс развала этого режима, а возможно, и самой россии. Так оно и будет! Но лишь при условии наших больших побед. Не локальных – тактических, а стратегических, когда россияне побегут, а перед нами забрезжит перспектива освобождения Крыма", – констатирует генерал.