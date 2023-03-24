Румынский депутат захотела забрать часть Украины: в МИД решили не просто "возмутиться"

Против депутата уже ввели санкционные ограничения

Сенатор Румынии Диана Шошоаке вынесла предложение об аннексии части южных территорий Украины. В украинском Министерстве иностранных дел резко отреагировали на действия политика.

Об этом стало известно из сообщения пресс-секретаря МИД Олега Николенко в его Facebook.

Напомним, что Шошоаке подала законопроект, в рамках которого предлагается отмена договора о добрососедстве и сотрудничество Румынии и Украины. Также она призвала присоединить исторические территории, такие как Северная Буковина, Герца, Буджак (Кагул, Болград, Измаил), исторический Марамуреш и остров Змеиный, к Румынии.

По ее словам, таким образом, ее страна "восстановит культурную идентичность, традиции, обычаи и религию здешнего населения". Позже депутат попыталась оправдаться за свои громкие заявления, но безуспешно.

В Украине уже успели отреагировать на провокационное действия румынского политика. В частности, пре-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко заявил, что действия Шошоаке — это "классический пример методики российского реваншизма". По его словам, Украина резко осуждает попытки сенатора поставить под сомнение территориальную целостность Украины, а также поднять дух добрососедства между Украиной и Румынией.

К тому же в МИД инициировали внедрение санкционных ограничений против пророссийского сенатора, обвинив ее в угрозе национальной безопасности украинскому государству.

Ранее "Телеграф" сообщал, как российская ракета была замечена над территорией Румынии во время массированной атаки украинских городов со стороны россии. Позже эта информация была опровергнута.