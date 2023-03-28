Трансгендер устроил бойню в христианской школе: США до сих пор не могут прийти в себя

Президент США Джо Байден хочет усилить законы о владении оружием

В городе Нэшвилл, США, бывшая ученица христианской школы The Covenant School устроила кровавую стрельбу в своем учебном заведении из-за "обид за то, что ей пришлось туда ходить".

28-летняя Одри Хейл застрелила троих детей и троих взрослых. Это школа для детей от трех до 11 лет, убитым детям было всего по девять лет. Эта атака добавилась к серии массовых расстрелов в стране, которую все больше нервничает кровопролитие в школах.

Что известно о стрелке

Личность идентифицирована как 28-летняя Одри Хейл, полиция заявила, что Хейл была трансгендером, хотя они не уточнили подробностей и назвали ее женщиной. Хейл родился женщиной, но в профиле LinkedIn используются местоимения "он/его", что свидетельствует, что Хейл жила как мужчина.

Стрелок Одри Хейл в соцсетях

В прошлом году Хейл окончил Колледж искусства и дизайна, работал графическим дизайнером-фрилансером и неполный рабочий день — продавцом в продуктовом магазине.

Сейчас полицейские выясняют, что стало мотивом для стрельбы.

Как выяснилось, стрельба планировалась очень тщательно, Хейл перед этим вел наблюдение за зданием и имел подробную карту школы с обозначением всех выходов и другими отметками. В заметках было подробное описание того, как это все должно было происходить. Также Хейл намеревался устроить стрельбу и в других местах.

Были найдены три вида оружия – две винтовки и пистолет, Хейл получил по крайней мере две из них законным путем. Ордер на обыск, проведенный в доме стрелка, также завершился конфискацией обрезного ружья, второго ружья и других доказательств.

Как происходила стрельба

Кровавая стрельба держала всего 14 минут, пока полиция не застрелила стрелка.

Хейл подъехал к школе и попал туда, выстрелив в закрытую дверь. На видео, обнародованном позже полицией, видно, как Хейл использует пистолет, чтобы проникнуть внутрь, разбив стекло на входной двери, а затем бродит по безлюдным коридорам школы.

На записи камер видеонаблюдения Хейл одет в то, что похоже на бронежилет и держит в одной руке автомат, а второе подобное оружие также видно на левом бедре. Хейл стрелял на первом этаже, прежде чем перейти на второй этаж.

Когда полицейские машины прибыли, Хейл выстрелил по ним, попав в лобовое стекло. Полиция ворвалась внутрь и застрелила подозреваемого в 10:27. За это время он уже успел убить шесть человек.

Холли Скраггз с отцом

Дети-жертвы: Эвелин Дикхаус, Холли Скраггз и Уильям Кинни. Среди взрослых жертв назвали учительницу Синтию Пик, 61 год, директор школы Кэтрин Кунс, 60 лет, и охранника Майка Гилла, 61 год.

Директор Кэтрин Кунс и охранник Майкл Гилл

В заявлении школы отмечено, что "сообщество разбито горем", а дети получили тяжелые психологические травмы.

"Мы скорбим об огромной потере и в шоке от террора, который разрушил нашу школу и церковь", — сказано в заявлении школы.

Мать одного ученика рассказала, что ее сын получил травму, передает BBC.

"Мне кажется, что он чувствует себя лучше, когда он знает, что стрелок мертв. Это разговоры, которые мы не должны вести. Мы подводим наших детей", — сказала Шонделл Брукс.

Старшая сестра убитой Эвелин, которой 11 лет, плакала, когда говорила: "Я не хочу быть единственным ребенком", сообщает местное издание Tennessean.

Байден требует вернуть запрет на винтовки

По данным Gun Violence Archive, с начала 2023 года это уже 128-й случай массового убийства в США. Только на прошлой неделе, например, стрельба в школах произошла в Денвере и Далласе с интервалом в два дня.

Президент США Джо Байден назвал произошедшее "безумием" и осудил уровень насилия, вызванный огнестрельным оружием в стране.

"Это разрывает наши общины и разрывает саму душу этой нации", — сказал он.

Он призвал Конгресс вернуть запрет на владение штурмовыми винтовками.

Согласно базе данных, которую ведут The Associated Press и USA Today, до этого только в Нэшвилле с 2006 года произошло 7 массовых убийств в школах, в ходе которых погибли четыре или более человек. Во всех стреляли мужчины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в мае прошлого года в США ученик расстрелял свою бабушку, а затем устроил стрельбу в школе.