В США внесен важный законопроект о Черном море: названы два плюса для Украины и одна странность

Владимир Воля прокомментировал "Телеграфу" новую инициативу американских сенаторов из обеих партий

Законопроект, внесенный в Сенат США по безопасности в Черноморском регионе, поможет усилить некоторых партнеров Вашингтона, в частности Украину, в военно-политическом и экономическом планах в контексте эффективного противодействия россии. Такое мнение "Телеграфу" выразил эксперт-международник Владимир Воля.

Отметим, что двухпартийная группа американских сенаторов от Республиканской и Демократической партий внесла проект закона по безопасности в Черноморском регионе в 2023 году. Документ подчеркивает важность региона для национальной безопасности США, европейской и глобальной безопасности, особенно на фоне продления агрессии рф против Украины.

"В случае одобрения, эта инициатива будет означать укрепление юго-восточного фланга НАТО. Этот законопроект по сути предлагает создать более мощный механизм влияния и поддержания стабильности, а также безопасности именно на юго-восточном фланге Альянса. Без сомнения, для Украины это будет иметь положительные последствия как минимум в двух аспектах: во-первых, будет увеличиваться помощь Украине, потому что проект закона предусматривает именно расширение помощи государствам региона (Румынии, Болгарии, Молдове, Грузии и Украине). Причем новый формат и главный силовой контур будет состоять из Болгарии и Румынии как государств- членов Альянса, а также Украины как особого партнера всего НАТО. Во-вторых, для Украины это также означает повышение статуса в обеспечении безопасности в Черноморском регионе, то есть повышение статуса и роли игрока", — говорит он.

Очевидно, по его словам, в этом контексте военно-техническая помощь Украине не будет прекращаться, а только увеличиваться. Кроме того, углубятся "координации в этой конфигурации государств".

"Это — и возможность создания многонационального штаба, и координация систем разведки, и многое другое. Основа для этого формата поддержки безопасности в Черноморском регионе уже существует. Но сейчас Украина будет ведущим игроком в этом вопросе", — объясняет международник.

Владимир Воля также обратил внимание, что в проекте решения роль Турции активно не просматривается, что в определенной степени является странным.

"Возможно, — продолжает эксперт, — из-за того, что там состоятся выборы. Поэтому ожидается, что после них уже будет понятно, останется ли Эрдоган дальше президентом, или там будет другая власть и президент, который будет действовать солидарнее с Западом и всем Альянсом в вопросах сдерживания россии. В том числе посредством введения санкций. Но независимо от того, будет ли привлечена Турция, или нет, повторюсь, ведущую роль в военно-политическом смысле будет играть Украина".

Эксперт-международник также пояснил, что сотрудничество стран в Черноморском регионе не касается только военно-морских вопросов, а охватывает еще вопросы военной авиации, сухопутных войск, экономической активности и т.д.

Напомним, ранее военно-политический обозреватель Александр Коваленко прогнозировал, какого ответа от Вашингтона можно ожидать после дерзких действий россиян в Черном море.

Также "Телеграф" писал, чего ждать Киеву от американского "Саммита за демократию".