Пощечина путина или интриги? Политолог объяснил "ядерную игру" кремля

Андрей Золотарев оценил "Телеграфу" очередные ядерные угрозы рф и как кремль подставляет КНР

Не исключено, что за резкой реакцией Китая на планы россии передать ядерное оружие Беларуси могут стоять кулуарные интриги и определенные трения между москвой и Пекином. Об этом "Телеграфу" рассказал политолог Андрей Золотарев, комментируя критику со стороны КНР очередных ядерных намерений кремля.

"Есть несколько интриг в недавнем визите Си Цзиньпина в москву. Во-первых, визит был сокращен, ведь планировалось, что он будет более длительным. Можем только думать, почему такое произошло. Но по большому счету — это является свидетельством того, что путин и Си не достигли согласия или не нашли общий язык. Хотя там были сделаны такие авансы, что они желают видеть во взаимоотношениях рф и КНР. Во-вторых, восточная риторика не должна вводить в заблуждение. Считаю, или это путин с товарищем Си предварительно договорились в москве (что рф сделает такие ядерные шаги), или это выглядит как такая демонстративная пощечина, которую российский президент сделал Си Цзиньпину", — отмечает политолог.

В этом ключе эксперт напомнил о китайской инициативе GSI, в которой главными принципами являются сохранение мира от ядерной войны и нераспространение ядерного оружия. Поэтому очередные угрозы кремля можно трактовать таким образом, что "путин фактически проигнорировал один из ключевых месседжей, которые распространяет лидер Китая".

В то же время, по словам Золотарева, фактически сейчас речь идет не о передаче Беларуси ядерного оружия, а о том, что на белорусской территории будет находиться российское ядерное вооружение, которое будут контролировать российские военные. Поэтому фактически "это почти ничего не меняет" для Запада и Китая.

"Потому что в Калининградской области россии находятся те же "Искандеры", — продолжает эксперт. — Скорее всего, ядерные боеголовки тоже там. И это оружие значительно западнее, чем территория Беларуси. Что касается применения путиним тактического ядерного оружия против Украины, то сейчас это выглядит достаточно гипотетически. Но, скажем, если припечет, то человек, который не в адеквате, способен на это. Например, такой сценарий может состояться, если ВСУ зайдут в Крым или в случае штурма Севастополя. В таких случаях данная возможность появляется, а сейчас — маловероятно".

Как сообщалось, представитель НАТО Оана Лунгеску заявляла, что ядерная риторика россии является опасной и безответственной. А Жозеп Боррель, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам, пригрозил Москве новыми санкциями за ее ядерные намерения.

Также "Телеграф" писал, что, по мнению главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, решение россии по размещению ядерного оружия в Беларуси может открыть "второй фронт", для защиты которого Украине могут понадобиться дополнительные силы.