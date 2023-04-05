Распад россии уже не остановить: Данилов объяснил, чего именно боится Запад

Секретарь СНБО спрогнозировал, откуда именно начнется фрагментация рф

До полномасштабного вторжения россии в Украину Запад условно воспринимал нашу страну не как часть Европы, а как Евразию. Такой подход был историческим и обусловлен определенным сговором западных политиков 90-х годов, неформально включивших три постсоветских республики в сферу влияния рф.

Об этом во вторник, 4 апреля, во время дискуссии "Украина перед внешними вызовами" рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, сообщает корреспондент "Телеграфа".

"У Украины, Молдовы и Беларуси нет ни одного квадратного метра азиатской земли. Но Западу так было удобно (относить их к Евразии, — Авт.), ведь там считали, что таким образом можно было удобно управлять территориями. Поэтому в результате таких огромных ошибок западных руководителей того времени мы и получили такую ситуацию с россией. Но это было до 24 февраля 2022 года, когда мы поломали все тренды. В мире не было ни одной разведки, ни одной страны, которая бы давала прогнозы, что мы будем стоять, что мы выдержим, что мы будем бороться. Все без исключения считали, что наше время закончилось и наша страна прекратит существование в ближайшее время", — отметил Данилов.

Так, добавил он, западные страны после нападения россии на Украину прогнозировали переход украинского сопротивления в формат партизанской войны "где-то там в лесах Ровенщины, Тернопольщины, возможно, Житомирщины". Впрочем, готовность, настроенность и героизм всего украинского общества полностью переписали такие пессимистические прогнозы. А сейчас в повестке дня мировой политики — что делать с россией.

Однако, по словам Данилова, у коллективного Запада до сих пор присутствует страх перед рф, и западным политикам сейчас очень тяжело дается сценарий возникновения новых государств на российской территории. Однако фрагментация россии — уже необратимый процесс, а от этого в дальнейшем зависит безопасность и перспективы Украины.

"Это правда, что Запад пугается россии. Фрагментация рф, которая активизировалась 24 февраля 2022 г., обязательно будет происходить независимо от чьего-то желания. Вопрос только — в скорости. Запад этого не хочет признавать. Он считает, что может каким-то образом все это регулировать и с кем-то о чем-то договариваться. Я считаю, что этот процесс остановить уже невозможно, и фрагментация россии обязательно будет в ближайшее время начинаться... Все будет начинаться с Кавказа. Если не будет фрагментации рф, вопрос нашей стойкости и нашей жизни будет постоянно стоять в повестке дня. И для нас постоянно это будет вызовом", — отметил Данилов.

В частности, как пояснил секретарь СНБО, в страну, которая постоянно находится в зоне риска, никто не будет инвестировать. Поэтому не нужно тешить себя никакими иллюзиями на этот счет. Ведь западные финансисты прагматичные, а в мире очень много стран, куда можно вкладывать капиталы без рисков.

"Поэтому если мы не решаем вопрос россии, следующие все эти (экономические, — Авт.) вопросы для нас будут крайне и крайне трудными… Почему Запад не хочет решить вопрос россии? Потому что для него вопрос №1 — это как разбираться с тем ядерным оружием, которое досталось рф после распада СССР. Которого они, кстати, не ожидали и не хотели… Но распад россии уже заложен, этот процесс уже пошел и его нельзя остановить", — добавил чиновник.

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