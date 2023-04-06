"Росомахи", МиГи, орден Белого Орла. С чем Зеленский вернулся из Польши

Визит назвали в первую очередь символическим

Польша решительно поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения россии, и визит президента Владимира Зеленского в Варшаву ждали уже давно. Главными темами стали благодарность, больше оружия, включая "Росомахи" и истребители МиГ, послевоенный бизнес. Зеленского наградили самой высокой в Польше наградой, которая вручается очень редко — Орденом Белого Орла.

Оружие

Польша, которая первой предложила Украине свои танки Leopard, теперь хочет предоставить Украине больше истребителей МиГ-29, передает Rzeczpospolita.

В ходе визита президент Польши Анджей Дуда также сообщил, что первые четыре военных самолета МиГ из Польши уже прибыли в Украину несколько месяцев назад. Хотя тогда западные союзники были против передачи такого оружия Киеву, сейчас они не очень-то охотно это делают.

БТР "Росомаха"

Подписан контракт на закупку нескольких десятков БТР "Росомаха ", изготовленных поляками по финской лицензии. Поставки также будут включать карабины Grot, больше самоходных орудий Krab, ракет к переносным зенитно-ракетным комплексам "Перун".

Восстановление страны

Украинская и польская стороны обсуждали послевоенное восстановление Украины:

"Мы хотели бы, чтобы польский бизнес был одним из лидеров на нашем рынке — в том числе. Кто раньше придет, тот больше заработает ", — заявил Зеленский.

Были подписаны два документа по восстановлению Украины и укреплению сотрудничества между двумя стратегическими компаниями.

Благодарность Польше и слова об отсутствии границ

Владимир Зеленский во время выступления в Варшаве

Поляки во время этого визита услышали слова благодарности от Зеленского от имени украинцев за то, что они приняли их в своих домах и оказали им помощь:

"Особенно мы это почувствовали в первые недели войны, когда приграничные города и села открыли двери для украинцев. Я уверен, что это было начало времени, когда не будет политических, экономических и, главное, исторических границ между Польшей и Украиной для наших народов. Но для этого мы должны сначала победить", — сказал Зеленский.

Также президент поблагодарил Анджею Дуде и сказал, что никогда в истории не было таких теплых и тесных отношений между Польшей и Украиной.

Владимир Зеленский во время своей речи на польском цитировал папу Иоанна Павла II, а Анджей Дуда — на украинском декламировал Тараса Шевченко ("Подай же руку козакові, і серце чистеє подай!").

Орден Белого Орла

Президент Анджей Дуда наградил украинского лидера орденом Белого Орла, церемония проходила в Президентском дворце. Зеленский заявил, что воспринимает это как награду всему украинскому народу и доблестным защитникам.

Как сообщает Канцелярия Президента Республики Польша, Зеленский получил эту награду в знак признания его заслуг в углублении отношений между Польшей и Украиной, за деятельность в сфере безопасности и устойчивость в защите прав человека.

Дуда наградил Зеленского орденом Белого Орла

Орден – старейшая и высшая награда Польши, которая вручается за большие гражданские и военные заслуги перед страной. Ею награждают величайших поляков и высших представителей иностранных государств.

Спор за украинское зерно

В то же время, BBC пишет о спорах вокруг украинского зерна, которое попало в Польшу из-за блокирования портов Украины россией. По мнению польских фермеров, импорт снижает цены на внутреннюю продукцию, нанося ущерб экономике и национальным интересам.

Издание описывает "волну протестов" и упоминает об отставке главы министерства сельского хозяйства Генрика Ковальчика.

Во время визита Зеленский коснулся вопроса зерна, сказав журналистам, что ожидает скоро решений, которые позволят снять гнев фермеров.

"Мы нашли выход. Верю, что в ближайшие дни и недели мы окончательно решим все вопросы, потому что между такими близкими партнерами и настоящими друзьями, как Польша и Украина, не может быть никаких вопросов, никаких осложнений", — сказал он.

Поездка стала символической, — обзор Gazeta Wyborcza

Gazeta Wyborcza о поездке Зеленского в Варшаву

Обозреватель Gazeta Wyborcza Роман Имельский делает вывод, что поездка Зеленского в Варшаву имела символический подтекст. Это был первый официальный визит украинского президента и его супруги после 24 февраля 2022 года.

Прорыва не было, потому что и быть не могло — не в этом была цель визита Зеленских и польских властей, пишет Имельский.

Главными, по его мнению, стали два месседжа лидеров: сигнал кремля, что Польшу и Украину не разделить, а страны навсегда установят свободу в Европе:

"Вместе у нас есть четкий сигнал москве, кремлю. Вы не можете разделить нас, вы не можете разделить нас никогда больше", — заявил Анджей Дуда.

"Мы вернем все это зло в эпитафии на могиле российского империализма. Мы с тобой, Польша, установим свободу в Европе навсегда. москва не убьет, а Санкт-Петербург больше никогда не разделит", — заявил Зеленский.

История дала нам шанс попасть к лидерам, — Rzeczpospolita.

Главная польская ежедневная газета Rzeczpospolita опубликовала статью публициста Богуслава Хработы, где он покажет, что история дала Польше шанс попасть в группу лидеров демократической Европы, а война подняла престиж и значение Варшавы.

Rzeczpospolita о визите Зеленского в Польшу

Ответ недовольным, что это третья поездка Зеленского, и первые были не в Польшу:

"Это его первый официальный государственный визит. Пока что по случаю своих необъявленных "технических" визитов за границу он мобилизовал в поддержку крупных мировых лидеров, без которых бы его страна не выжила… Мобилизовать Польшу, которая решительно поддерживает Украину, не надо".

Телеграф напоминает, что это был первый официальный визит украинского президента в Польшу впервые после российской агрессии. Раньше он был в Польше только с тайными рабочими поездками, направляясь в Соединенные Штаты и Великобританию.