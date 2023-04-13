Подростки и геймерский чат: появились интересные детали слива "секретных данных" Пентагона

Журналисты выяснили, кто сливал "секретные документы" Пентагона

Американские журналисты провели собственное расследование по поводу утечки "секретных данных" Пентагона по войне в Украине.

Как пишет The Washington Post, за утечкой "засекреченной информации" мог стоять "молодой харизматичный мужчина", который любит оружие и работает на одной из американских военных баз.

Журналисты издания вышли на двух людей, которые якобы лично знают обличителя. В беседе с авторами расследования они называли его OG.

В материале говорится, что "секретную информацию" публиковали в чате с названием Bear vs Pig на платформе для геймеров Discord. Всего в нем было около 25 человек, многие из которых — подростки. Также отмечается, что в чате были граждане рф и Украины.

Первые "тайные документы" были опубликованы более полугода назад. В расследовании говорится, что журналисты просмотрели около 300 снимков, о большинстве из которых еще не сообщали в СМИ.

Собеседники издания не верят в суждение о том, что автор слива материалов — российский агент или что он имеет пророссийские взгляды.

В беседе со своими знакомыми он часто критиковал американское правительство, особенно силовые структуры и разведку, но чью-либо из сторон публично не занимал.

Другой причиной публикации документов могло быть желание OG похвастаться перед другими, так как по факту подросткам из геймерского чата подавалась информация, засекреченная от большинства мира.

Спустя полгода "секретные документы" вышли за пределы чата, а затем попали в соцсети и прессу, что стало неожиданностью для собеседников The Washington Post.

Один из несовершеннолетних источников издания выразил мнение, что к нему вскоре могут прийти силовики ФБР, но он обещает не выдавать правоохранителям личность OG даже под риском ареста.

Напомним, ранее мы писали о том, как слитые данные Пентагона могут отразиться на контрнаступлении ВСУ.