Придется платить дважды или трижды: как утечка из Пентагона ударит по россиянам

Эксперты проанализировали для "Телеграфа", какие тактические задачи выполнил американский "слив" и как это повлияет на контрнаступление ВСУ

Спустя неделю с начала скандалов с утечками секретных документов Пентагона был арестован подозреваемый. Им оказался 21-летний служащий Национальной воздушной гвардии штата Массачусетс по имени Джек Тейшейра. Эксперты проанализировали для "Телеграфа" ситуацию с "утечкой" и ее влиянием на грядущее украинское контрнаступление.

О тактических задачах

Экс-дипломат, политический эксперт, замкомандира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады № 1 Вадим Трюхан рассуждает следующим образом:

"Создается впечатление, что скандал со "сливом" тайных документов, который условно можно назвать "Тейшейра гейт" (по фамилии задержанного 21-летнего американского нацгвардейца), выглядит банально просто. Мол, вот борец за транспарентность. Захотелось ему открыть глаза. Взял – и слил. Не он первый, не он последний. Уже под арестом. Сядет, и дело будет закрыто".

Однако такая простота настораживает, считает эксперт. И, скорее всего, на самом деле всё гораздо сложнее.

Во-первых, поясняет он, прогнозов о контрнаступлении ВСУ и до этого "слива" было слишком много в прессе. Явный перебор. И ни о какой внезапности не могло быть и речи.

"Теперь же всё запуталось. Контрнаступление может начаться скоро, не скоро или вообще неизвестно когда. Как известно, готовность к отражению контрнаступления стоит дорого. Следовательно, россиянам придется платить дважды или даже трижды, ведь им нужно быть готовыми уже сегодня и, возможно, поддерживать эту готовность длительное время", – отмечает Вадим Трюхан.

Во-вторых, продолжает он, официальные представители Украины практически ничего не говорили о готовности или неготовности ВСУ к контрнаступлению. Эта тема была табу. Теперь же широкой публике стало понятно, что для мощного контрнаступления у Украины не хватает оружия.

Следовательно, усилия по лоббированию соответствующих поставок на Западе вырастут, а скорее всего, уже выросли, в разы.

В-третьих, акцентирует эксперт, едва ли не впервые из независимого источника появились цифры ужасных потерь российских войск.

"Пропагандисты за поребриком шокированы. Там вой на ток-шоу в их исполнении не прекращается уже несколько дней, – обращает внимание экс-дипломат. – И это давит на психику зомбированного плебса, который и так не горел желанием идти на войну в Украину, а теперь в рф повесток из военкоматов вообще боятся, как черт ладана".

Таким образом, по мнению Вадима Трюхана, можно сделать следующие выводы.

1. Спецоперация со "сливом" информации о подготовке к контрнаступлению ВСУ уже выполнила несколько важных тактических задач. Она вернула эффект внезапности контрнаступления, подтолкнула Запад к большей решительности в вопросе предоставления оружия Украине, в первую очередь, самолетов и ракет, а также посеяла панику среди так называемого мобилизационного ресурса в так называемой российской федерации.

2. Выгодно это, в первую очередь, Украине. Однако не только нам. Это играет на руку и тем силам на Западе, которые стремятся к военному поражению россии, а также россиянам, которые осмелились бороться против маньяка путина и его приспешников.

"А нам, как говорится, свое делать – освобождать оккупированные территории. Когда, где, какими силами это начнется – никто, по понятным причинам, не скажет. А как это будет называться – контрнаступление, наступление или какое-то очередное "отрицательное продвижение" убегающих российских войск, – значения не имеет. Ясно одно. Это лето будет для рашистов жарким, как никогда. И, предположительно, вся осень, вплоть до традиционных проливных дождей, обычно случающихся в Украине перед зимой", – констатирует эксперт.

Всё шло, как по сценарию, но…

Руководитель Центра анализа и стратегий (ЦАС) Игорь Чаленко отмечает, что в последние дни люди, которые пристально следят за ситуацией о якобы "сливах" якобы секретных данных американских спецслужб, могли себя почувствовать героями известных западных киноработ. К примеру, таких как фильм "Плутовство/Хвост виляет собакой" или лента "Не смотрите наверх".

"Действительно, скандал разворачивается не органически, а как по сценарию с поворотными моментами. Даже существует такой термин "повороты Шьямалана" в честь американского режиссера индийского происхождения. В начале этого резонансного пути я склонялся к версии, что "слив" контролируемо совершен американскими спецслужбами определенным россиянам, – признался эксперт. – Цель – кампания по дезориентации Москвы в контексте российско-украинской войны и будущего наступления. Например, так и нет ответа, зачем официальные американские власти фактически легализировали "слив", подтвердив, что небольшая часть информации якобы со служебным доступом была правдива? Такой легализации также послужило заявление самого президента Байдена, который выразил обеспокоенность не самой информацией, а каналами "слива". При этом, чем больше американские СМИ получали доступ к материалам непонятного уровня достоверности, тем слабее верилось в контролируемость "утечки". Ведь сами Штаты всё сильнее ощущали репутационный урон, в том числе из-за недоумения партнеров и союзников по всему миру касательно происшедшего".

Проблемы для США, считает Игорь Чаленко, не меньше, чем после неверных оценок американской разведки в 2021-м — начале 2022 года касательно способности Украины сопротивляться российскому вторжению.

"Задержание 21-летнего Джека Тейшейры расцениваю как попытку канализировать скандал, который мог выйти из-под контроля. Что касается якобы оценки американской стороны о сроках войны и ее результатах, то, если этот документ действительно правдив, тогда аналитики из-за океана наступают на те же грабли, что и полтора года назад. Оценки и предположения носят субъективный характер, даже если они основываются на определенных данных на конкретный момент написания аналитической записки. Чем дальше временной горизонт прогнозирования, тем меньше точность", – поясняет руководитель ЦАС.

По мнению Игоря Чаленко, очевидно, что окно возможностей в контексте помощи Украине в 2023 году больше, чем в 2024-м, когда начинается серьезный избирательный период в мире.

"Речь о выборах президента США, в россии, на Тайване, депутатов в Европейский парламент. В конце концов, о выборах в Украине. Хотя, что касается нашего государства, то, учитывая ограничения военного положения, перспективы выборов в Верховную Раду и президента остаются подвешенными, – считает эксперт. – Играет свою роль и сложная социально-экономическая ситуация в мире на фоне дальнейшей геополитической поляризации. Всё это может привести к тому, что ряд союзников в будущем попытаются склонить Украину к половинчатым решениям, не устраивающим нас".

Тем не менее, акцентирует руководитель ЦАС, исход российско-украинской войны программируется не подобными прогнозами. Он составляется непосредственно на поле боя – героизмом украинских защитников, а также оперативностью реагирования со стороны партнеров на наши запросы о военной помощи, усилением экономических санкций и политического давления на агрессора.

"Вывод из всего этого скандала один – проактивная политика Украины, которая демонстрируется Киевом с начала широкомасштабного вторжения, абсолютно верна, несмотря на ситуативные непонимания наших партнеров и союзников. Это касается как планирования обороны и контрнаступления, уровня доступа к секретной информации, так и нетрадиционных дипломатических шагов, призванных ускорить получение позитивного результата", – уверен Игорь Чаленко.

Об ошибках и планировании

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны и безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак призывает спокойно воспринимать, возможно, не всегда приятные оценки западных СМИ или западных аналитиков касательно способности Украины успешно провести весеннее контрнаступление.

"Напомню, что еще год назад все без исключения ведущие западные медиа использовали только одну смысловую конструкцию: "не вопрос, падет ли Киев под натиском превосходящих российских войск, вопрос – когда это произойдет". Семь тысяч километров и семь часовых поясов отделяют Украину от США, поэтому там есть определенное искажение в восприятии того, что происходит у нас здесь. Западные аналитики и сотрудники разведки – тоже люди, которым свойственно иногда ошибаться в своих прогнозах или оценках", – поясняет эксперт.

Американской государственной машине, продолжает Иван Ступак, свойственно проводить тщательное планирование своих действий на разных временных горизонтах.

"Такое планирование, – подчеркивает эксперт, – также подразумевает необходимость предусмотреть самые разноплановые варианты дальнейшего развития событий: "полностью позитивный – позитивный с негативным прогнозом – нейтральный – негативный с позитивным прогнозом и, в конце концов, полностью негативный". Думаю, что в ближайшее время расследование ФБР покажет, какие именно мотивы толкнули служащего Национальной воздушной гвардии штата Массачусетс Джека Тейшейру (за поступком которого вряд ли стоят спецслужбы рф) опубликовать на платформе Discord значительное количество секретных документов, которые частично касаются Украины. В то же время, уверен, что эта "утечка" ни коим образом негативно не отразится на подготовке украинского контрнаступления".