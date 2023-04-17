Глава Минобороны Китая сделал странное заявление о "тесном сотрудничестве" с рф

Китайский министр заявил о планах сотрудничества с оккупантами

Министр обороны Китая Ли Шанфу во время встречи с президентом рф владимиром путиным заявил о "существенных достижениях в тесном сотрудничестве с российскими военными". При этом еще недавно его коллега заверял, что КНР не собирается сотрудничать в военном плане с россиянами, развязавшими войну в Украине.

Во время поездки в кремль Ли Шанфу подчеркнул намерения своей страны "углублять партнерство", чтобы "внести новый вклад в стабильность и безопасность во всем мире", пишет Washington Post.

"Взаимное доверие между китайскими и российскими военными крепнет с каждым днем, и наше сотрудничество привело к значительным достижениям", — сказал он.

В ответ на это путин заявил, что надеется на "новые совместные учения и профессиональный обмен опытом".

Washington Post в своем материале напомнил о позиции Китая, который пытается показаться нейтральной стороной в войне в Украине. При этом заявления Ли Шанфу говорят об обратном, отмечают журналисты.

Ранее "Телеграф" приводил слова секретаря СНБО Алексея Данилова, который рассказал, использует ли рф китайское вооружение на фронте.