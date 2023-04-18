НАТО меняет стратегию обороны: что это значит для Альянса, Украины и россии

Усиление НАТО в Европе - очень позитивно для Украины

Из-за полномасштабного российского вторжения в Украину Североатлантический альянс (НАТО) решил изменить свою стратегию обороны. Фактически речь о том, что НАТО возвращает в Европу наступательный потенциал. Реакция на гипотетическую агрессию рф против стран НАТО должна стать более жесткой и быстрой, а вдоль границы с россией — находиться больше войск блока, пишет The New York Times.

"Телеграф" разбирался вместе с экспертами, что означает такой подход в принципе, а также – как он может повлиять на евроатлантическую интеграцию Украины.

НАТО дает четкий сигнал Кремлю

Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович уверен, что упомянутые мероприятия означают переход НАТО к практикам времен холодной войны и противостояния с СССР.

"Агрессивная риторика путинской россии в отношении стран — членов Альянса, открытая военная агрессия против Украины привели к тому, что НАТО переходит к стратегии воспрещения. Идет развертывание сил, демонстрируется готовность защищаться. Кремлю показывают, что любая его агрессия в отношении стран — членов Альянса будет иметь неприемлемый для рф ущерб", – поясняет эксперт.

При этом, отмечает Денис Попович, экономический и военный потенциал россии абсолютно несравним с возможностями СССР. Более того, он еще и сточен в бесплодных попытках преодолеть сопротивление украинской армии.

"К сожалению, усиление НАТО в Европе никак не повлияет на скорость евроатлантической интеграции Украины. Это не пересекающиеся процессы, – подчеркивает эксперт. – На сегодняшний день нет информации о том, существует ли консенсус по поводу приема нашей страны в Альянс, несмотря на очевидные успехи ВСУ в борьбе с российской армией".

Теперь Альянс сам станет агрессивнее

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт, полковник Влад Волошин не сомневается, что новая стратегия НАТО появилась, принимая во внимание опыт российско-украинской войны.

"Это уже не сдерживание рф, как было ранее. Теперь Альянс сам станет агрессивнее. Российское широкомасштабное вторжение в Украину, масса военных преступлений, совершенных оккупантами, четко дали понять членам НАТО: рф не партнер. Никогда таковым не была и вряд ли когда-либо будет. Она – враг, противник, агрессор, антидемократическое государство, готовое ради продвижения своих геополитических интересов идти на военные методы. В этом смысле россия – истинная преемница СССР, для противостояния с которым, собственно, и создали НАТО. И страны Альянса, которые граничат с рф либо расположены недалеко от нее, явственно ощущают угрозу. А потому блок реагирует, меняя стратегию. Усиливаясь. Четко прописывая, какой вклад каждый член НАТО вносит в коллективную безопасность, как именно (оперативно и эффективно) действовать в случае российского нападения. Очень правильные действия. Жаль, что запоздалые", – отмечает полковник.

Влад Волошин уверен, что для Украины такое прозрение НАТО – очень позитивно. И хоть не факт, что оно ускорит нашу евроатлантическую интеграцию, но точно ускорит осознание Альянсом важности нашей страны в системе общей безопасности, считает эксперт.

"Подавляющее большинство членов Альянса увидели, что Украина защищает в этой войне не только себя, но и их, – поясняет полковник. – Именно мы стоим между Польшей, Чехией, Словакией, Румынией, странами Балтии – и российской агрессией. Мы фактически прикрываем их. Потому многие из наших соседей — членов Альянса являются одними из наиболее эффективных партнеров Украины в этой войне. И потому всё происходящее демонстрирует, что де-факто Украина уже член НАТО. Как минимум – идеологически и по освоению новых видов вооружений. И на летнем саммите Альянса в Вильнюсе мы вполне можем получить некие конкретные заверения касательно если не членства в НАТО (с определенной датой), то – гарантий поддержки, а возможно, и выработки неких гарантий безопасности".

Три важных момента касательно изменения натовской стратегии

Политолог, конфликтолог Богдан Петренко называет предлагаемые изменения стратегии НАТО ожидаемым следствием, учитывая деструктивные изменения, которые россия внесла в систему европейской и международной безопасности.

"Если раньше страны Североатлантического альянса устраивала система сдерживаний (и она давала результаты), то после полномасштабной агрессии стало понятно, что необходима реорганизация, – поясняет эксперт. – Реорганизация как в плане усиления военного присутствия, так и в плане улучшения логистики. Ведь доставка вооружения в Украину раскрыла ряд проблемных моментов".

Богдан Петренко не считает данные изменения чем-то коренным. Ведь НАТО, напоминает он, усиливало свои восточные рубежи уже достаточно долгий период из-за собственного расширения.

"Но в данный момент речь идет, во-первых, о том, чтобы дать большую уверенность в безопасности гражданам стран Альянса, граничащим с россией. А во-вторых, – в изменении планировочных элементов. Можно не сомневаться в том, что новые штабные учения НАТО были проведены в соответствии с современными методами ведения войны. И, вероятно, они раскрыли ряд вопросов, которые необходимо решить, чтобы снизить риски российского вторжения. И, в-третьих, изменение стратегии говорит о важной составляющей – уходе НАТО от неформальной стратегии "не драконить россию", не злить ее. Та перешла все "красные линии". И Альянс вынужден реагировать", – подчеркивает конфликтолог.

Украине это изменение натовской стратегии также важно, уверен эксперт.

"Демонстративное усиление НАТО заставит россию усилить военное присутствие на всей протяженности границы с Альянсом. А та, со вступлением Финляндии, выросла на 1300 км. Что потребует оттягивать часть российских вооруженных сил – как людей, так и техники – от войны с Украиной".