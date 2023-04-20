В Бундестаге сделали неприятное для Украины заявление об истребителях и намекнули на переговоры

В Бундестаге вновь намекнули на необходимость переговоров Украины по рф

Бундестаг не даст разрешения на поставку Украине истребителей Tornado и Eurofighter Typhoon, ведь их использование требует очень длительной подготовки.

Как в четверг, 20 апреля, пишет Bild, об этом в студии Tagesschau заявила глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерман, отметив, что ни один немецкий или европейский солдат никогда не ступит на украинские территории.

"В Украине не будет сухопутных войск. Ни один немецкий или европейский солдат не ступит на украинскую землю. Точка!", — сказала она.

Что касается поставки важных для Украины истребителей, то представитель Бундестага добавила, что их Киеву не предоставят, и аргументировала соответствующее решение тем, что для пользования этим типом самолетов нужны "очень длительные учения пилотов".

"С [истребителями] МиГ все иначе. Это советские запасы, их можно использовать немедленно", — объяснила Штрак-Циммерман.

Также она добавила, что в Бундестаге все рассчитывают на скорейшее освобождение украинцами всех оккупированных россией территорий, включая Крым и восток и в очередной раз намекнула на вероятность возвращения враждующих стран к переговорам.

"Мы должны позаботиться о том, чтобы эта война закончилась как можно быстрее. Это может произойти только в том случае, если обе стороны будут готовы к переговорам", — подытожила она.

Ранее "Телеграф" сообщал, что именно Бундестаг призывал Польшу и Словакию передать Украине МиГ, проданные им после воссоединения Германии.