Позорная атака, геноцид... Справедливость найдет виновных: как мир реагирует на убийство россией украинцев в Умани

Западные страны осудили удары по мирным городам

Жестокое убийство мирных жителей в многоэтажке в Умани шокировало посла Великобритании в Украине Мелинду Симмонс, друзья которой находились в городе на момент атаки. Посол Израиля выразил соболезнования семьям погибших, напомнив, что город имеет особое значение для евреев всего мира.

"Телеграф" рассказывает, как отреагировали на очередное зверство россиян в мире:

Бринк: россия до сих пор не поняла, что ее жестокость лишь укрепляет решительность.

Посол США в Украине Бриджит Бринк одной из первых отреагировала на массированный удар россиян, осудив убийство мирных жителей.

"Еще больше жизней трагически потеряно, когда российские ракеты попали в очередной жилой дом. россия до сих пор не поняла, что ее жестокость лишь укрепляет решительность Украины и углубляет нашу приверженность поддержке Украины в ее борьбе", — написала Бринк в Twitter.

Симмонс: У меня есть друзья в Умани, которым пришлось бежать из своей квартиры

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс рассказала, что ее друзьям в Умани пришлось убегать из квартиры во время утренних обстрелов россии.

"У меня есть друзья в Умани, которым пришлось бежать из своей квартиры. российские авиаудары минувшей ночью не должны ощущаться хуже других, но когда знаешь пострадавших людей это неизбежно. То, что справедливость придет за эти нападения, сейчас не утешает, но я держусь за это", — отметила Симмонс.

Посол Великобритании рассказала, что ее друзьям пришлось бежать из квартиры

Посол Израиля: разделяем боль невинных смертей

Посол Израиля в Украине Михаил Бродский выразил соболезнования семьям погибших от ракетных обстрелов жителей девятиэтажки в Умани, добавив, что этот город имеет особое значение для евреев всего мира.

"Мы разделяем боль невинных смертей и стоим вместе с людьми Украины в этот тяжелый час, после российского ракетного обстрела, приведшего к гибели мирных жителей, некоторые из них в Умани, особом месте религиозного и культурного значения для евреев всего мира", — написал Бродский.

Отметим, что каждый год десятки тысяч ортодоксальных евреев едут в Умань на праздник Рош ха-Шана к могиле раввина Нахмана.

Чапутова: Мы не можем отворачивать глаза

Президент Словакии Зузана Чапутова, которая в пятницу прибыла в Украину вместе с президентом Чехии Петром Павлом, назвала атаку россии позорной.

"Позорные атаки минувшей ночью на несколько украинских городов, среди которых Умань и Днепр, в результате которых погибли невинные люди, напоминают, что мы не можем отворачивать глаза" – написала Чапутова в своем Facebook.

Чапутова и Павел сегодня имели возможность лично убедиться в последствиях российских зверств во время визита в Бородянку под Киевом.

Депутат Европарламента: рф председательствует в Совбезе и одновременно проводит геноцид

Депутат Европейского парламента Ги Вергофстадт в очередной раз привлек внимание к тому факту, что военные преступления россия продолжает совершать во время председательства в Совбезе ООН организации, которая должна поддерживать международный мир.

"россия: председательство в Совете Безопасности ООН и геноцид в Украине минувшей ночью одновременно…", — написал депутат.

Депутат Европейского парламента обратил внимание на председательство страны-террориста в ООН

Посольство Эстонии: Каждый день безнаказанности стоит жизней.

Официальный аккаунт в Twitter Посольства Эстонии в Украине распространил фото разрушений, вызванных российской ракетой в Умани. В посольстве отметили, что каждый день безнаказанности стоит жизни украинцам.

Эстония осудила удар по мирным городам

Циническая ложь рф

В то же время министерство обороны россии уже успело порадоваться своему успеху, опубликовав циничный пост в своем Telegram-канале. Впоследствии у шойгу рассказали о "мифическом" ударе по позициям ВСУ в попытке оправдаться за трагедию в Умани, в результате которой погибли мирные граждане. В сообщении пресс-службы ведомства заявили, что "групповой ракетный удар был нанесен оружием большой дальности воздушному базированию по пунктам временной дислокации подразделений резерва ВСУ". оккупанты при этом цинично добавили, что все цели были поражены.

А сами россияне, не теряя времени, веселятся в сети из-за трагедии в Умани, обвиняя во всем украинцев.

Ранее "Телеграф" писал, что в результате ночного удара по Украине одна из ракет кафиров попала в жилой дом в Умани. По состоянию на 18:00 известно о по меньшей мере 21 погибшем в результате теракта россиян, среди погибших есть дети. Спасательная операция на месте трагедии продолжается.

Также ночью были попадания и в Киевской области. По данным местных властей, ночью над областью сбили 11 вражеских ракет и два беспилотника. Также ракетами кафиров был обстрелян Днепр, где погибли 31-летняя женщина и ее дочь. Под огнем окупантов оказались жилые дома и промышленные сооружения.