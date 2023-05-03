В США отреагировали на атаку дронов по кремлю и заявление о покушении на путина

В США обещают дать свою оценку атаке дронов на кремль

В США заявили, что не получали предупреждения о предполагаемой атаке беспилотников на кремль, которая произошла в ночь на 3 мая. Вашингтон пытается выяснить, что же произошло в россии на самом деле.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на комментарии официальных представителей США. Что касается заявлений россии о том, что атака на кремль была намеренным покушением на жизнь владимира путина, то Америка даст свою оценку правдивости этих утверждений позже.

"Что бы ни случилось, заблаговременного предупреждения не было", — сказал представитель США CNN, добавив, что власти все еще пытаются выяснить, что именно произошло.

По словам другого источника, Америка все еще работает над оценкой претензий россии к Украине. Пока не нашлось подтверждений словам о том, что атака дронов на кремль якобы была спланирована Украиной, чтобы убить путина, о чем заявил его пресс-секретать дмитрий песков. Российские депутаты уже призывают отомстить и нанести ответный удар по офису Владимира Зеленского в Киеве.

Украинцы, в отличие от россиян, пришло в восторг от атаки на кремль. В сети уже создали много мемов на эту тему и шутят, что в россии все идет "по-плану" в очередной раз. В свойственной россиянам манере, украинцы грозятся тем, что "все только начинается" и припоминают фразу про "Киев за три дня", которую пропагандисты часто проговаривали в начале полномасштабного вторжения.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Украина опровергла свое причастие к удару по кремлю. В пресс-службе Зеленского напомнили, что наша страна защищается, а не нападает. Кроме того, удар по кремлю может быть предлогом для большого теракта внутри старны. Весь этот инцидент является российской провокацией, чтобы оправдать какие-то будущие террористические акты, утверждает Михаил Подоляк.