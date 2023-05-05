Защитит Одессу и Крым: в Израиле разработали "железный купол" морского базирования (видео)

Стоимость поражения русской цели лазером очень низкая, а вооружение не подвергается внешнему воздействию

Пока Украина обсуждает с союзниками важность поставок современного ПВО, на рынке оружия появляются новые образцы, которые вполне могли бы найти применения в войне против русского агрессора.

Так, на днях израильская компания Rafael привезла на открывшуюся в Сингапуре выставку IMDEX 2023 лазерную систему ПВО, которая получила название Naval Iron Beam, пишут израильские СМИ.

"Инженеры Rafael разработали лазерную систему ПВО для защиты кораблей. Она состоит из оптико-электронного и лазерного модулей. Высокоэнергетический луч генерируется лазерным модулем. Что касается оптико-электронного модуля, то он используется для направления лазерного луча на цель. Модуль автоматически обнаруживает, идентифицирует и сопровождает воздушные цели", — сказано в сообщении компании.

В пресс-релизе производителя утверждается, что представленный в Сингапуре комплекс имеет ряд преимуществ: он высокоточный, его лазерный луч не подвержен помехам, а стоимость поражения цели лазером очень низкая.

"Это морская версия наземной системы Iron Beam, которая успешно используется Израилем для перехвата ракет и беспилотников. Naval Iron Beam предназначена для защиты кораблей от различных воздушных угроз, таких как ракеты, беспилотники, снаряды и гранаты", — утверждает производитель морского "Купола".

Другими словами, данный комплекс вполне мог бы защитить морские порты Украины как сейчас, так и в ближайшем будущем, после нашей Победы. И, возможно, соответствующим ведомствам стоит уже сейчас начать переговоры о его покупке или приобретении лицензии на производство, ведь никакие материальные затраты не могут сравниться с ценой жизни украинцев – как сейчас, так и в ближайшем будущем.