Смотрим в сторону Крыма: россияне пытаются прикинуть, куда прилетит Storm Shadow, среди украинцев – волна мемов
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Помощь Великобритании никого не оставила равнодушным
Великобритания заявила, что предоставляет Украине ракеты большой дальности Storm Shadow. Они могут поразить территорию, которую раньше было сложно достичь, ведь союзники предоставляли Киеву припасы с меньшей дальностью. россияне уже начали жаловаться, что им "крышка", а украинцы делают ставки на то, куда прилетит ракета.
Телеграф собрал самые яркие реакции за сегодня:
Украинцы: загадочно смотрят в сторону Крымского моста
Украинцы в соцсетях подсчитывают, куда получит такая ракета. Журналист Юрий Бутусов в Telegram опубликовал карту с территорией, куда сможет добить британский подарок. Как видим, возможно применение по объектам не только в Крыму, но и по территории россии и Белоруссии.
Украинцы уже окрестили ракету оружием победы. С ракетами дальностью до 250 км украинская армия сможет "доставать" до российских баз глубоко в тылу оккупированной территории, например, Бердянска и Мариуполя на побережье Азовского моря.
Старший советник Конгресса США Пол Масаро сделал свое предположение о том, какое оружие Украина получит следующим:
Интересно также взглянуть на новейшие образцы вооружения, которые есть в Украине и россии. Последние, кажется, показали свои лучшие достижения на параде ко Дню Победы:
россияне: "нам крышка"
Совершенство Storm Shadow заключается не только в технических характеристиках, но и в способности вызывать панику у россиян. Так, российский пропагандист Александр Коц в своем Telegram-канале волнуется, что украинцы будут целиться вглубь российских территорий.
В соцсетях в комментариях россияне смеются над своим МИДом, мол, максимум, что будет в ответ — нота протеста и решительное осуждение. В то же время некоторые представители вспомнили о ядерном оружии и начали угрожать всему цивилизованному миру уничтожением, что в принципе не впервые.
В местных Telegram-каналах типа "Белгорода" также насторожились:
В свою очередь, российский террорист игр стрелков-горькин призвал руководство своей страны приостановить действие зернового соглашения с Украиной, потому что россияне якобы должны как-то ответить на то, что им на голову начнут падать британские ракеты. Наверное, он не догадывается, что решение в этом соглашении принимает не рф.
Ранее "Телеграф" рассказывал, почему ракеты Storm Shadow для Украины – это реальный прорыв.