Смотрим в сторону Крыма: россияне пытаются прикинуть, куда прилетит Storm Shadow, среди украинцев – волна мемов

Помощь Великобритании никого не оставила равнодушным

Великобритания заявила, что предоставляет Украине ракеты большой дальности Storm Shadow. Они могут поразить территорию, которую раньше было сложно достичь, ведь союзники предоставляли Киеву припасы с меньшей дальностью. россияне уже начали жаловаться, что им "крышка", а украинцы делают ставки на то, куда прилетит ракета.

Телеграф собрал самые яркие реакции за сегодня:

Украинцы: загадочно смотрят в сторону Крымского моста

Украинцы в соцсетях подсчитывают, куда получит такая ракета. Журналист Юрий Бутусов в Telegram опубликовал карту с территорией, куда сможет добить британский подарок. Как видим, возможно применение по объектам не только в Крыму, но и по территории россии и Белоруссии.

Соцсети уже примеряют, куда получит подарок

Наибольшее внимание уделяется незаконному Крымскому мосту.

Украинцы уже окрестили ракету оружием победы. С ракетами дальностью до 250 км украинская армия сможет "доставать" до российских баз глубоко в тылу оккупированной территории, например, Бердянска и Мариуполя на побережье Азовского моря.

Моделирование ситуации от Стерненко

Старший советник Конгресса США Пол Масаро сделал свое предположение о том, какое оружие Украина получит следующим:

Что дальше?

Интересно также взглянуть на новейшие образцы вооружения, которые есть в Украине и россии. Последние, кажется, показали свои лучшие достижения на параде ко Дню Победы:

Британская ракета уже стала объектом мемов

россияне: "нам крышка"

Совершенство Storm Shadow заключается не только в технических характеристиках, но и в способности вызывать панику у россиян. Так, российский пропагандист Александр Коц в своем Telegram-канале волнуется, что украинцы будут целиться вглубь российских территорий.

У россиян истерика из-за новых ракет большой дальности

В соцсетях в комментариях россияне смеются над своим МИДом, мол, максимум, что будет в ответ — нота протеста и решительное осуждение. В то же время некоторые представители вспомнили о ядерном оружии и начали угрожать всему цивилизованному миру уничтожением, что в принципе не впервые.

россияне насмехаются над тем, каким будет ответ их страны

В местных Telegram-каналах типа "Белгорода" также насторожились:

Российские паблики сеют панику

В свою очередь, российский террорист игр стрелков-горькин призвал руководство своей страны приостановить действие зернового соглашения с Украиной, потому что россияне якобы должны как-то ответить на то, что им на голову начнут падать британские ракеты. Наверное, он не догадывается, что решение в этом соглашении принимает не рф.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему ракеты Storm Shadow для Украины – это реальный прорыв.