Правительство Африки намерено провести собственное расследование из-за обвинений в военной помощи россии

Правительство ЮАР вызвало посла США в Претории после того, как он обвинил Африку в помощи россии. Рубен Бригети II заявил, что в декабре 2022 года в Кейптауне был загружен оружием и боеприпасами российский корабль, находящийся под санкциями.

Об этом сообщает CNN. Как заявил глава общественной дипломатии министерства иностранных дел Южной Африки Клейсон Моньела, "будет принят дипломатический шаг в отношении посла США в Южной Африке".

Также Моньела добавил, что после встречи с послом будет опубликовано подробное заявление касательно обвинений в военной помощи россии. Кроме того, запланирован разговор главы МИД ЮАР Наледи Пандор с американским коллегой госсекретарем Энтони Блинкеном.

По словам американского посла в ЮАР, корабль был загружен оружием в тот момента, когда два дня стоял вблизи военно-морской базы в Саймонстауне, что неподалеку Кейптауна. После загрузки судно отправилось в россию.

В канцелярии президента ЮАР Сирила Рамафосы отвергают эти обвинения и заявляют, что нет никаких доказательство этому. Также правительство намерено провести независимое расследование на этот счет. Также Моньела добавил, что у Национального комитета по контролю над обычными вооружениями нет никаких записей о том, что оружие и боеприпасы были проданы россии. По его словам, Южная Африка "дорожит" своими отношениями с США, которые он назвал "сердечными, прочными и взаимовыгодными".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что африканский футболист назвал россию другом и оправдал войну в Украине. По его словам, агрессор поступил правильно, ведь на то были "повод и причины".