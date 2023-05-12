Дальнобойные ракеты для Украины: у путина опять угрожают, а США осторожничают

В россии и США отреагировали на передачу крылатых ракет Украине

Украина получила от Великобритании крылатые ракеты Storm Shadow, что уже вызвало истерику у россиян.

Так в российском МИД решение Лондона о передаче крайне важного для ВСУ оружия уже назвали "безрассудным шагом" и пригрозили "серьезной эскалацией" в зоне боевых действий.

"Российская сторона оставляет за собой право на принятие всех необходимых мер по нейтрализации угроз, которые могут возникнуть в результате применения Украиной британских крылатых ракет", — говорится в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство страны-агрессора также заявили, что Лондон пытается утвердиться в качестве "непримиримого соперника россии" и что тот якобы пытается перевести конфликт на "принципиально новый уровень с точки зрения разрушений и человеческих жертв".

В свою очередь координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что шаг Великобритании по передаче подобного оружия является суверенным решением, и что каждая страна вправе сама определять как именно помогать Украине.

Впрочем, он отметил, что Вашингтон не изменил свое мнение относительно передачи ВСУ ракет дальнего радиуса действия вроде ATACMS, а потому пока этого ждать не стоит.

Как сообщалось ранее, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, зачем Украине ракеты Storm Shadow и как именно они позволят приблизить окончание войны.